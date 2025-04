Laserfiche eine führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der Verwaltung ihrer wichtigsten Inhalte und Arbeitsabläufe unterstützt wurde von CRN , einer Marke von The Channel Company, mit einem 5-Sterne-Award im 2025 CRN Partner Program Guide ausgezeichnet. Lösungsanbieter finden in dieser wichtigen Ressource Anbieter-Partnerprogramme, die ihren Geschäftszielen entsprechen und einen hohen Partnerwert bieten.

"Channel-Partner erhalten über das Laserfiche Solution Provider Program die grundlegenden Ressourcen, die sie benötigen, um neue Geschäfte abzuschließen und außergewöhnlichen Support zu bieten", so Josep Domingot, Vice President of Sales bei Laserfiche. "Die 5-Sterne-Bewertung von CRN bestätigt unser Engagement für den hervorragenden Service und Support, den wir unseren Partnern bieten."

Partner können mit dem Laserfiche Solution Provider Program Wachstumspotenziale erschließen. Das Programm bietet solide Schulungen und Weiterbildungen zur Unterstützung neuer Geschäfte und Expansionsmöglichkeiten. Im Jahr 2025 wird Laserfiche Solution Providers seinen Kunden die neueste KI im Dokumentenmanagement zur Verfügung stellen. Diese Innovationen in Kombination mit dem Vertriebs- und Produktsupport von Laserfiche werden den Verkauf, die Akzeptanz und die Geschäftsentwicklung vorantreiben.

Der 5-Star Award ist eine Elite-Auszeichnung, die Unternehmen verliehen wird, die ihre Partnerprogramme auf den Schlüsselelementen aufbauen, die für die Förderung dauerhafter, profitabler und erfolgreicher Vertriebspartnerschaften erforderlich sind.

Für den 2025 Partner Program Guide bewertete das CRN-Forschungsteam die Anbieter anhand von Programmanforderungen und Angeboten wie Partner-Schulungen und -Weiterbildung, Pre- und Post-Sales-Support, Marketingprogramme und -ressourcen, technischer Support und Kommunikation.

"Die Aufnahme in den 2025 CRN Partner Program Guide unterstreicht das Engagement dieser Technologieanbieter, sich gemeinsam mit Lösungsanbietern weiterzuentwickeln, Innovationen voranzutreiben und den gemeinsamen Erfolg zu unterstützen", sagte Jennifer Follett, Vice President, U.S. Content und Executive Editor, CRN, bei The Channel Company. "Dieses wichtige jährliche Projekt befähigt Lösungsanbieter, Anbieter zu identifizieren, die sich für die Verbesserung ihrer Partnerprogramme und die Erfüllung der sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen der Vertriebskanäle und Endkunden einsetzen. Der Leitfaden bietet einen tiefen Einblick in den besonderen Wert jedes Partnerprogramms, sodass Lösungsanbieter strategische Partnerschaftsentscheidungen mit Zuversicht treffen können."

Der 2025 Partner Program Guide ist in der April-Ausgabe 2025 von CRN enthalten und online unter www.CRN.com/PPG veröffentlicht.

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe und der Verwaltung ihrer Inhalte mit KI-gestützten Lösungen unterstützt. Durch skalierbare Arbeitsabläufe, anpassbare Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche®-Dokumentenverwaltungsplattform die Geschäftsabwicklung. Organisationen jeder Größe von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Über The Channel Company:

The Channel Company (TCC) ist der weltweit führende Anbieter von Vertriebskanälen für die führenden Technologiemarken der Welt. Wir beschleunigen den Erfolg von Technologieanbietern, Lösungsanbietern und Endnutzern über strategische Kanäle hinweg mit führenden Medienmarken, integrierten Marketing- und Event-Services, strategischer Beratung und exklusiven Markt- und Zielgruppeninformationen. TCC ist ein Portfoliounternehmen von Investmentfonds, die von EagleTree Capital, einer in New York City ansässigen Private-Equity-Gesellschaft, verwaltet werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte thechannelco.com

© 2025 The Channel Company, Inc. CRN ist eine eingetragene Marke von The Channel Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

