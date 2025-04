Neuer CMO soll Thredds globale Marketing-Wachstumsstrategie leiten

Thredd, der führende globale Zahlungsabwickler der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass er sein Managementteam verstärkt hat, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen und die Chancen im Bereich des globalen Zahlungsverkehrs und der eingebetteten Finanzdienstleistungen zu nutzen.

Simeon Lando tritt Thredd als Chief Marketing Officer (CMO) bei, um das internationale Wachstum voranzutreiben und die globale Go-to-Market-Strategie des Unternehmens umzusetzen. Mit über 25 Jahren Erfahrung im B2B-Marketing hat Lando Marketingteams für Unternehmenstechnologie und Zahlungsverkehr bei führenden Unternehmen wie Form3, Finastra, Oracle, PayPal und Barclaycard geleitet. Seine Expertise in der Entwicklung und Umsetzung kundenorientierter Marketingstrategien wird für die Unterstützung der nächsten Wachstumsphase von Thredd von entscheidender Bedeutung sein.

Jim McCarthy, von Thredd, kommentierte: "Wir haben die Position von Thredd für die nächste Wachstumsphase gestärkt, indem wir einen talentierten neuen Leiter eingestellt haben. Ich freue mich, Simeon als unseren Chief Marketing Officer begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung im Aufbau von B2B-Unternehmensmarken in Kombination mit seinem Engagement für die Entwicklung kundenorientierter Marketingteams passt perfekt zur Mission von Thredd, kundenorientierte Zahlungslösungen bereitzustellen."

Simeon Lando zeigte sich begeistert über seinen Einstieg in das Unternehmen: "Ich freue mich, Thredd in dieser spannenden Phase unseres Wachstums beizutreten. Ich freue mich darauf, mit unserem talentierten Marketingteam zusammenzuarbeiten, während wir unsere Vision verwirklichen, die ehrgeizigsten Fintech-Unternehmen, Marken und Banken der Welt zu befähigen, die Zukunft des Zahlungsverkehrs zu gestalten."

Lando blickt auf eine über zwei Jahrzehnte lange Karriere zurück, in der er nachweislich die Nachfragegenerierung vorangetrieben, Marketingaktivitäten skaliert und strategische Initiativen weltweit umgesetzt hat. Sein Fokus auf die Marktumsetzung und innovative Kundenbindung wird entscheidend dazu beitragen, Thredd an die Spitze des Zahlungsverkehrs zu bringen.

Thredd verzeichnet weiterhin ein beträchtliches Wachstum, wobei das Transaktionsvolumen von 2023 bis 2024 um etwa 20 gestiegen ist, und es wurden neue Kunden in verschiedenen Regionen und Segmenten gewonnen, darunter digitale Banken, globale Wallet-Anbieter und B2B-Zahlungen. Das Unternehmen verarbeitet jährlich Milliarden von Transaktionen für über 100 Kunden in 44 Ländern und festigt damit seine Position als vertrauenswürdiger Partner im globalen Zahlungsökosystem.

Thredd ist der vertrauenswürdige Partner der nächsten Generation für die Zahlungsabwicklung für Innovatoren, die ihre Zahlungsangebote weltweit modernisieren möchten. Wir verarbeiten jährlich Milliarden von Debit-, Prepaid- und Kreditkartentransaktionen und bedienen über 100 Fintechs, digitale Banken und Anbieter von eingebetteten Finanzdienstleistungen, von Verbrauchern bis hin zu Unternehmen, die in 44 Ländern ansässig sind.

Das einzigartige Angebot von Thredd ist sein kundenorientierter Ansatz, der praktische Unterstützung mit moderner, zuverlässiger und skalierbarer Technologie kombiniert. Die bewährte Lösung von Thredd beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung von Zahlungskomponenten für Verbraucher und Unternehmen, die in digitale Banken eingebettet sind, sowie für Innovatoren in den Bereichen Ausgabenverwaltung, B2B-Zahlungen, Kryptowährungen, Kreditvergabe, Kreditvergabe, "Buy Now Pay Later" (BNPL), Devisen, Überweisungen und Open Banking. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden vom Konzept bis zur Umsetzung mit unseren leicht konfigurierbaren Lösungen ermöglichen wir diesen führenden Unternehmen die nötige Agilität, um ihre Kerngeschäftsziele zu erreichen.

Thredd unterstützt seit 2007 Marktführer und verfügt über eine äußerst zuverlässige Plattform mit einer Verfügbarkeit von 99,99 %. Die hochgradig anpassbaren Lösungen von Thredd auf unserer API-first-Plattform, die von unserer fundierten Branchenexpertise, unseren Mehrwertdiensten, unserer globalen Präsenz und unserer technischen Belastbarkeit umgeben sind, sind so konzipiert, dass sie sich problemlos skalieren lassen. Thredd ist von Visa, Mastercard und Discover/Diners Club für die weltweite Abwicklung von Transaktionen zertifiziert und verfügt über Niederlassungen in London, Singapur und Sydney sowie über Remote-Mitarbeiter auf der ganzen Welt.

