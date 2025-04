Bessere Ergebnisse in extrem schwachen Lichtverhältnissen, die herkömmliche Computervisionstechnologie übertreffen

VeriSilicon (688521.SH) stellte heute die ISP9000-Serie von Bildsignalverarbeitungs-IP (Image Signal Processing, ISP) vor, eine ISP-Lösung der nächsten Generation mit eingebetteter KI, die die sich wandelnden Anforderungen intelligenter Visionsanwendungen erfüllen soll. Die ISP9000 basiert auf einer flexiblen KI-optimierten Architektur und bietet außergewöhnliche Bildqualität, Multisensormanagement mit niedrigen Latenzzeiten und nahtlose KI-Integration. Damit ist sie ideal für anspruchsvolle Nutzungsfälle, wie etwa intelligente Maschinen, Überwachungskameras und KI-PCs.

Mit KI-gestützten ISP-Fähigkeiten bietet die ISP9000-Serie IP von VeriSilicon eine überlegene Bildqualität. Sie integriert fortschrittliche KI-Algorithmen zur Rauschminderung (AI NR), kombiniert Multiskalen-Rauschminderung in 2D und 3D mit YUV-Domain-Rauschminderung im Chrominanzbereich (CNR) in einer Multidomain-Rauschminderungsarchitektur. Damit wird das Rauschen wirksam reduziert, während feine Einzelheiten erhalten bleiben, insbesondere unter extrem schwachen Lichtverhältnissen. Sie unterstützt Dreifachbelichtungsverarbeitung im hohen Dynamikbereich (HDR) und Dynamikbereichskompression mit einer 20-Bit-Pipeline und stellt damit sicher, dass kritische Details von Aufnahmen im hohen Dynamikbereich in hellen und dunklen Segmenten erhalten bleiben. Darüber hinaus verfügt die ISP9000-Serie über 3A-Fähigkeiten, darunter automatische Belichtung (AE), Autofokus (AF) und automatischer Weißabgleich (AWB), die bis zu 25 konfigurierbare Interessenregionen (ROI) unterstützen und eine KI-gestützte Objekterkennung ermöglichen. Außerdem lassen sich fremde 3A-Bibliotheken integrieren, was Nutzern die Flexibilität gibt, 3A-Algorithmen für spezielle Anwendungsanforderungen zu erstellen.

Die ISP9000 unterstützt Multisensorkonfigurationen und nutzt hardware-beschleunigtes Multikontextmanagement (MCM) sowie Einzelbild-Slicing-Mechanismen für effiziente Datenstromvermittlung. Dies gewährleistet die Stabilität von Multisensor-Datenströmen bei gleichzeitiger niedriger Latenz und hoher Kosteneffizienz. Die ISP9000 unterstützt bis zu 16 Sensoren und integriert die VI200-Video-Interface-IP von VeriSilicon für nahtlose Konnektivität mit marktüblichen MIPI Rx-Schnittstellen. Ihre skalierbare Multicore-Architektur unterstützt leistungsstarke Verarbeitung mit bis zu 8K@30fps und 4K@120fps. Über die FLEXA SBI-Schnittstelle von VeriSilicon ermöglicht die ISP9000 optimierte Datenübertragung an Videoencoder, Neural Network Processing Units (NPU) oder Displayprozessoren, was optimierte Teilsystemlösungen gestattet.

Des Weiteren ist die ISP9000 mit AcuityPercept von VeriSilicon ausgestattet, einem KI-gestützten automatischen ISP-Abstimmungssystem, um ihre intelligenten Visionsfähigkeiten weiter zu verbessern. Im Gegensatz zu herkömmlicher Abstimmung mit Fokus auf eine vom menschlichen Auge wahrgenommene Bildqualität optimiert AcuityPercept die ISP-Einstellungen für überlegene Objekterkennung in der KI/NPU-Pipeline durch Anpassung an spezifische KI-Algorithmen und Anwendungsanforderungen.

"Da KI immer häufiger in Geräte mit breiten Anwendungsgebieten integriert wird und die Robotik rapide fortschreitet, nimmt die Nachfrage nach ISPs der nächsten Generation ebenfalls weiter zu, um den sich wandelnden Produktanforderungen gerecht zu werden", so Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP Division bei VeriSilicon. "ISPs der nächsten Generation müssen nicht nur hohe Bildqualität und niedrigen Stromverbrauch bieten, sondern auch mehrere Sensoren mit schneller Kontextvermittlung und niedrigen Latenzzeiten effizient unterstützen und die Bildausgabe für NPUs und das menschliche Auge optimieren. Darüber hinaus sollten sie auch automatische Feinabstimmung in Verbindung mit Zielerkennungs-NPUs ermöglichen. Die ISP9000 wurde im Hinblick auf diese Anforderungen konzipiert und in enger Zusammenarbeit mit führenden Kunden entwickelt. Durch den Einsatz von KI-Technologie erzielt die ISP9000 eine außergewöhnliche Bildqualität unter extrem schwachen Lichtverhältnissen und übertrifft damit die Fähigkeiten herkömmlicher Computervisionstechnologien."

