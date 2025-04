Norwegischer Erneuerbare-Energien-Konzern sichert Großauftrag in Ägypten und nimmt Solarkraftwerk in Botswana in Betrieb, während die Aktie moderate Gewinne verzeichnet.

Die Scatec ASA verzeichnet aktuell einen Kurs von 6,84 Euro, was einem leichten Rückgang von 1,08 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im Jahresvergleich konnte das Unternehmen jedoch eine beachtliche Kurssteigerung von 10,85 Prozent erzielen. Scatec festigt seine Position im afrikanischen Energiemarkt durch bedeutende Vertragsabschlüsse und Projektfortschritte.

Am 13. März 2025 unterzeichnete Scatec einen langfristigen Stromabnahmevertrag mit Egypt Aluminium, der über 25 Jahre läuft. Der Vertrag umfasst die Lieferung von Solarstrom aus einem geplanten Solarkraftwerk mit einer Kapazität von 1,1 Gigawatt sowie einem integrierten Batteriespeichersystem mit 100 MW/200 MWh. Dieses Projekt markiert einen wichtigen Meilenstein für Scatec im nordafrikanischen Energiemarkt und verdeutlicht das Potenzial erneuerbarer Energien für industrielle Anwendungen in der Region.

Operativer Erfolg in Subsahara-Afrika

Nur einen Tag vor dem ägyptischen Vertragsabschluss, am 12. März 2025, nahm Scatec den kommerziellen Betrieb der ersten Phase des Mmadinare Solar Clusters in Botswana auf. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der ersten 60 Megawatt des insgesamt 120 MW umfassenden Solarprojekts demonstriert das Unternehmen seine Umsetzungskompetenz in Subsahara-Afrika. Das Projekt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Diversifizierung der Energieversorgung in Botswana und unterstützt die regionale Energiewende.

Scatecs strategische Ausrichtung auf den afrikanischen Kontinent zeigt sich in der konsequenten Umsetzung dieser Großprojekte. Mit dem starken Anstieg von mehr als 20 Prozent vom 52-Wochen-Tief im April 2024 hat die Aktie bereits einen Teil des positiven Geschäftsverlaufs eingepreist, bleibt jedoch mit einem Abstand von fast 16 Prozent noch deutlich unter dem Jahreshöchststand vom Juni 2024.

Die Kombination aus langfristigen Stromabnahmeverträgen und der erfolgreichen Inbetriebnahme neuer Anlagen schafft für Scatec eine solide Grundlage für weiteres Wachstum im afrikanischen Markt. Beide Projekte unterstreichen die Bedeutung erneuerbarer Energien für die industrielle Entwicklung und Energieversorgungssicherheit in verschiedenen afrikanischen Regionen.

