Mit dem Stonebranch Universal Portal, einer Automatisierungslösung zur Selbstbedienung, die den Zugang zu UAC vereinfacht und die Automatisierung auch unterwegs verfügbar macht, können Sie Anwendern aller Qualifikationsstufen die Arbeit erleichtern.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute die Einführung von Universal Portal bekannt. Diese neue Lösung ermöglicht Endnutzern unabhängig von ihrer Qualifikationsstufe eine einfache und intuitive Self-Service-Automatisierung überall und auf jedem Gerät.

Als Erweiterung des Universal Automation Center (UAC) bietet das Universal Portal eine alternative Methode für den Zugriff auf Automatisierungsprozesse innerhalb des UAC. Mit dieser Lösung können auch Neulinge in der Automatisierung vom Entwickler bis zum betrieblichen Anwender ihre eigenen Workflows selbstständig initiieren und verwalten. Das Angebot von Automation-as-a-Service für Mitarbeiter reduziert die Abhängigkeit von der zentralen IT und beschleunigt zeitkritische Vorgänge.

"Mit Universal Portal machen wir die Automatisierung zugänglicher denn je", sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Unternehmen können jetzt die Leistungsfähigkeit von UAC auf ein breiteres Spektrum von Benutzern ausdehnen und so die Effizienz steigern und gleichzeitig die IT-Arbeitslast reduzieren."

Hauptvorteile von Universal Portal

Self-Service-Zugang: Benutzer aller Kenntnisstufen erhalten rollenbasierten Zugriff auf die Automatisierung, ohne dass die IT-Abteilung einzugreifen braucht.

Benutzer aller Kenntnisstufen erhalten rollenbasierten Zugriff auf die Automatisierung, ohne dass die IT-Abteilung einzugreifen braucht. Benutzerfreundliches Design: Eine vereinfachte Benutzeroberfläche, die auf schnelle Einführung und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist.

Eine vereinfachte Benutzeroberfläche, die auf schnelle Einführung und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Unterwegs verfügbar: Das Universal Portal verfügt über ein reaktionsschnelles, webbasiertes Design, das von jedem Gerät aus funktioniert, wo auch immer Sie sich befinden.

Das Universal Portal verfügt über ein reaktionsschnelles, webbasiertes Design, das von jedem Gerät aus funktioniert, wo auch immer Sie sich befinden. Umsetzbare Erkenntnisse: Machen Sie wichtige Daten direkt im Portal sofort nutzbar.

Durch die Dezentralisierung der Automatisierungsfunktionen unterstützt Universal Portal Unternehmen bei der effizienten Skalierung ihrer Automatisierungsprogramme und steigert die Produktivität von IT- und Geschäftsteams gleichermaßen.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt Lösungen für die IT-Orchestrierung und -Automatisierung, um die Automatisierung einfacher IT-Aufgaben in betrieblichen Umgebungen zu einer anspruchsvollen Echtzeit-Automatisierung von Geschäftsservices zu transformieren. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit dem Stonebranch Universal Automation Center können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Ansprechpartner und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

