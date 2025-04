Das Management-Informationsblatt von Dynacor hebt einen Rekordumsatz und -gewinn, die robuste Finanzlage des Unternehmens im Jahr 2024 sowie fortgeschrittene internationale Expansionspläne hervor.

Warnt die Aktionäre, dass ein dissidenter Aktionär, iolite Capital, versucht, eine unqualifizierte Person, der es an Branchenkenntnis und Erfahrung mangelt, in den Vorstand von Dynacor zu wählen.

Dynacor fordert seine Aktionäre auf, GEGEN die Erhöhung der Anzahl der Vorstandsmitglieder auf neun und GEGEN den vom Dissidenten nominierten Kandidaten für den Vorstand von Dynacor zu stimmen, und dabei ausschließlich die GOLD-Stimmrechtsvollmacht zu verwenden, lange vor der Frist für die Stimmabgabe am Freitag, den 11. April 2025, um 17:00 Uhr.

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, können sich an Dynacors bevollmächtigten Solicitation Agent, die Laurel Hill Advisory Group, telefonisch unter der Rufnummer 1-877-452-7184 oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com wenden.

Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen ein Management-Informationsblatt (das "Rundschreiben") und zugehörige Unterlagen (die "Versammlungsunterlagen") in Verbindung mit einer Sonderversammlung der Aktionäre (die "einberufene Versammlung"), die von iolite Partners Ltd. ("iolite" oder dem "Dissident") beantragt wurde und für Mittwoch, dem 16. April 2025 um 10:00 Uhr (Eastern Time) angesetzt ist, eingereicht hat. Der Dissident hat die Versammlung einberufen, um zu versuchen, den Gründer und Managing Director, Robert Leitz ("Leitz") in den Vorstand von Dynacor zu wählen. Leitz verfügt nicht über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, um als Direktor des Unternehmens zu fungieren, und unerfahrene neue Mitglieder im Vorstand sind nicht erforderlich.

Der aktuelle Vorstand von Dynacor bringt das Unternehmen voran

Der derzeitige Vorstand (der "Vorstand"), der sich aus erfahrenen und qualifizierten Personen zusammensetzt, ist bestens positioniert, um das Unternehmen zu anhaltendem Erfolg und Wachstum zu führen. In den Pressemitteilungen vom 11. Februar 2025 und 31. März 2025 finden Sie Informationen zur fortlaufenden erfolgreichen Umsetzung des Expansionsplans von Dynacor. In der Pressemitteilung vom 27. März 2025 berichtet das Unternehmen zudem über seine Rekord-Finanz- und Betriebsergebnisse 2024. Unter der Leitung des derzeitigen Vorstands hat Dynacor im letzten Jahr eine rekordverdächtige Leistung erbracht. Zu den Highlights 2024 gehören:

Die Maßnahmen des Dissidenten sind für die Aktionäre teuer und störend

Die Maßnahmen des Dissidenten haben zu unnötigen Kosten und Störungen geführt. Die einberufene Versammlung ist nur wenige Wochen vor der bereits angekündigten Jahreshauptversammlung der Aktionäre von Dynacor am 17. Juni 2025 ("AGM") angesetzt. Hinter dieser unnötigen Maßnahme steht die Verfolgung persönlicher Interessen durch Leitz, der eine eigennützige Agenda verfolgt.

Dynacor hat immer wieder die Kooperation mit iolite gesucht, um einen gemeinsamen Weg nach vorne zu finden. Insbesondere hat sich der Vorstand bereit erklärt, einen Kandidaten des Dissidenten für die Wahl auf der Hauptversammlung in Betracht zu ziehen, vorausgesetzt, der Kandidat verfügt über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, um im Vorstand von Dynacor fungieren zu können. Anstatt jedoch eine kooperative Lösung anzustreben und einen qualifizierten Kandidaten vorzuschlagen, hat sich der Dissident aus eigennützigen Gründen und auf Kosten der Aktionäre für die Einberufung einer Versammlung entschieden.

Wir sind weiterhin offen für einen Dialog und konstruktive Lösungen, die im Interesse der Aktionäre liegen. Allerdings können wir keine Kompromisse bei unserem Engagement für eine gute Unternehmensführung eingehen, indem wir eine unqualifizierte Person in den Vorstand aufnehmen, der es an Branchenkenntnissen, Erfahrung, Professionalität und gesundem Urteilsvermögen fehlt.

Aktionäre sollten sich der folgenden Gründe bewusst sein, die für eine weitere Unterstützung von Dynacor sprechen:

iolite handelt eigennützig und nicht im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre. iolite hat sich gegen Dividendenerhöhungen ausgesprochen und erwähnt, dass es Aktienrückkäufe nur dann unterstützt, wenn diese nicht zu einem Anstieg der Aktienkurse führen. Diese Ansichten sind unvereinbar mit den Präferenzen vieler Aktionäre, die greifbare Erträge durch Dividenden und eine Wertsteigerung durch Aktienrückkäufe anstreben.

Leitz verfügt weder über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, um als Direktor des Unternehmens zu fungieren, noch genießt er das Vertrauen der Vorstandsmitglieder und der Geschäftsführung des Unternehmens.

Die Versammlung ist weder genehmigt noch nötig, da die bevorstehende Hauptversammlung (AGM) von Dynacor am 17. Juni 2025 stattfindet. iolite für die Kosten der Versammlung zur Rechenschaft zu ziehen, gewährleistet eine umsichtige Nutzung der finanziellen Ressourcen des Unternehmens, verhindert eine Schmälerung des Shareholder-Value durch unnötige Kosten und stellt einen fairen sowie verantwortungsvollen Ansatz der Unternehmensführung dar.

Leitz hat die Versammlung einberufen, damit die Aktionäre über eine Angelegenheit abstimmen, die nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich liegt.

Die derzeitigen Direktoren bieten eine breite Wissensbasis, Vielfalt und strategisch relevante Hintergründe, die den Herausforderungen, Risiken und Chancen auf globaler Ebene entsprechen, denen unser Unternehmen gegenübersteht.

Der Vorstand verpflichtet sich, den strategischen Plan des Unternehmens umzusetzen, zumal er aktuell die beste wertmaximierende Strategie darstellt. Darüber hinaus werden laufend potenzielle Möglichkeiten zur Wertschöpfung verantwortungsbewusst geprüft.

Schützen Sie Ihre Investition. Wählen Sie nur unter Verwendung der GOLD-Stimmrechtsvollmacht.

Wählen Sie GEGEN den Beschluss des Dissidenten, die Anzahl der Direktoren des Unternehmens auf neun festzulegen.

Wählen Sie GEGEN den Beschluss des Dissidenten, Robert Leitz als Direktor zu wählen.

Wählen Sie FÜR den Beschluss der Geschäftsführung, dass die Kosten der Versammlung von iolite getragen werden, da es unnötigerweise die Versammlung einberufen hat.

Während Sie den weiteren Weg in Betracht ziehen, fordern wir Sie auf, über die Notwendigkeit von Stabilität und verantwortungsbewusstem Management bei Dynacor nachzudenken. Unterstützen Sie die fortgesetzte Führung unseres aktuellen Vorstands, der sich verpflichtet hat, im besten Interesse aller Aktionäre zu handeln, anstatt die engen Ziele eines einzelnen, eigennützigen Aktionärs zu verfolgen.

Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Aktien Sie besitzen.

Aktionäre werden angehalten, die Website https://dynacor.com zu besuchen, um weitere Informationen zu erhalten, und so früh wie möglich das Stimmrecht ihrer Dynacor-Aktien gemäß den Anweisungen auf dem GOLD-Stimmformular oder dem Stimmanweisungsformular auszuüben.

Die Frist zur Ausübung des Stimmrechts Ihrer Dynacor-Aktien endet am Freitag, den 11. April 2025 um 17:00 Uhr (Eastern Time).

Fragen der Aktionäre

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer GOLD-Stimmrechtsvollmacht benötigen, wenden sich gerne an den strategischen Berater und Proxy Solicitation Agent von Dynacor:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika)

International: +1 416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Kanadas und den USA)

Per E-Mail: assistance@laurelhill.com

Über Dynacor

Die Dynacor Group ist ein Unternehmen im Bereich der industriellen Erzverarbeitung, das sich auf die Produktion von Gold aus dem Kleinbergbau spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 ist Dynacor Wegbereiter einer verantwortungsvollen Mineralversorgungskette mit strengen Rückverfolgbarkeits- und Prüfungsstandards für die schnell wachsende Kleinbergbauindustrie. Durch die Fokussierung auf voll- und teilformalisierte Bergarbeiter bietet das kanadische Unternehmen einen Win-win-Ansatz für Regierungen und Bergarbeiter rund um die Welt. Dynacor betreibt den Veta Dorada-Standort und besitzt ein Goldfördergrundstück in Peru. Das Unternehmen strebt eine Expansion nach Westafrika und innerhalb Lateinamerikas an.

Die Einnahmen durch den Preisaufschlag, der von Luxusjuwelieren für Dynacors PX Impact Gold gezahlt wird, geht an die Fidamar Foundation eine NGO, die hauptsächlich in Gesundheits- und Bildungsprojekte für Kleinbergbaugemeinschaften in Peru investiert. Nähere Informationen sind erhältlich unter www.dynacor.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

