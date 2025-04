1GLOBAL, ein technologieorientierter globaler Anbieter für mobile Kommunikation, hat seinen neuen Service Message+ vorgestellt. Er erweitert die branchenführenden Erfassungs- und Aufzeichnungslösungen des Unternehmens für die Einhaltung von Finanzvorschriften auf Text- und Social-Media-Kommunikationsplattformen. Mit Message+ können Investmentbanken mit ihren Kunden über mehrere Plattformen und Geräte hinweg in einer integrierten, sicheren und konformen Umgebung kommunizieren. Finanzinstitute, die sich in einem immer komplexeren rechtlichen Umfeld bewegen, können so ihre kundenorientierte Strategie weiterentwickeln und gleichzeitig eine nahtlose Einhaltung der Vorschriften sicherstellen. Sieben der zehn weltweit führenden Investmentbanken vertrauen auf die Erfassungs- und Aufzeichnungstechnologie von 1GLOBAL.

Message+ is an integrated, trusted communication tool from 1GLOBAL that provides customizable capture options for SMS and WhatsApp communication.

Die Herausforderung

Die regulatorischen Anforderungen an die Erfassung und Archivierung von Kommunikation stellen für Finanzinstitute auf der ganzen Welt eine erhebliche Hürde dar. Bestehende und neu entstehende Vorschriften für Text- und Social-Media-Nachrichtenkommunikation sehen hohe Geldstrafen bei Nichteinhaltung vor.

Gleichzeitig erwarten Kunden, dass Finanzinstitute über verschiedene Messaging-Plattformen und mehrere Geräte mit ihnen kommunizieren. Die weit verbreitete Einführung von Bring-Your-Own-Device-Richtlinien (BYOD) erschwert die konsistente Aufzeichnung und Integration innerhalb des strengen Compliance-Rahmens des Finanzsektors zusätzlich.

Die Lösung

Die 1GLOBAL Message+ Plattform geht diese Herausforderungen effektiv an. Mitarbeiter können SMS- und WhatsApp-basierte Kommunikation mit Kunden über Microsoft Teams durchführen und so nahtlose, konforme Kommunikationsabläufe ermöglichen, während der Kundenkontakt ununterbrochen aufrechterhalten wird selbst an Orten, an denen die Nutzung von Mobiltelefonen eingeschränkt ist, wie z. B. auf Börsenparketts. Message+ gewährleistet außerdem die umfassende Integration der bestehenden Microsoft-Kommunikationsinfrastruktur und unterstützt die Betriebskontinuität und den Zugriff über mehrere Geräte.

"Message+ ist die neueste Innovation von 1GLOBAL, die eine verbesserte Flexibilität, Skalierbarkeit und einheitliche Kommunikation bietet, die speziell auf die Einhaltung von Vorschriften ausgelegt ist", sagte Siobhan Thompson, Leiter von 1GLOBAL Compliance. "Als integriertes, vertrauenswürdiges Kommunikationstool bietet Message+ anpassbare Erfassungsoptionen für die SMS- und WhatsApp-Kommunikation und passt sich den individuellen Compliance-Anforderungen jedes Unternehmens an. Die Erfassung solcher Mitteilungen ist ein wesentlicher Bestandteil von MiFID II, zusammen mit den neuen Vorschriften, die sich bei der australischen Finanzaufsichtsbehörde ASIC abzeichnen."

Über 1GLOBAL: Führende digitale Transformation in der Telekommunikation

1GLOBAL ist ein technologiegetriebener globaler Mobilfunkanbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, das volle Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen. Mit einer branchenführenden Telekommunikations-Technologieplattform, einer umfassenden Palette weltweit gültiger behördlicher Lizenzen und privilegiertem Zugang zum Telekommunikationsgroßhandelsmarkt ist 1GLOBAL einzigartig positioniert, um nahtlose Compliance- und Konnektivitätslösungen bereitzustellen. 1GLOBAL bedient die weltweit führenden Banken, Unternehmen und Digital-First-Unternehmen darunter Neobanken, Reiseunternehmen und Zahlungsdienstleister und verbindet weltweit über 43 Millionen Geräte.

Mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar 2024 ist 1GLOBAL ein profitables Unternehmen, das erhebliche Cashflows generiert, um seine laufenden Investitionen in Infrastruktur, Transformation und Wachstum zu finanzieren. 2024 gewann 1GLOBAL wichtige Kunden und entwickelte sich von einem Telekommunikationsanbieter für mehrere Märkte zu einem globalen, technologiegetriebenen Kraftpaket für mobile Konnektivität.

1GLOBAL wurde 2022 von den erfahrenen Technologiegründern und Unternehmern Hakan Koç und Pyrros Koussios gegründet und ist ein europäischer Technologieführer, der die digitale Transformation auf dem globalen Telekommunikationsmarkt vorantreibt. Das Unternehmen ist als vollständig regulierter Mobile Virtual Network Operator ("MVNO") in neun Ländern und als regulierter Telekommunikationsbetreiber in weiteren 31 Ländern tätig. 1GLOBAL hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfügt über erstklassige F&E-Zentren in Lissabon, Berlin und São Paulo. Das Unternehmen beschäftigt über 400 Experten in 13 Ländern.

