grenke mit sehr profitablem Neugeschäft in Q1 2025



03.04.2025 / 06:59 CET/CEST

grenke mit sehr profitablem Neugeschäft in Q1 2025 Leasingneugeschäft wächst um 10,6 % auf 740,6 Mio. Euro (Q1 2024: 669,8 Mio. Euro)

Deckungsbeitrag 2 (DB2) steigt um 15,6 % auf 130,3 Mio. Euro (Q1 2024: 112,7 Mio. Euro)

DB2-Marge deutlich ausgebaut auf 17,6 % (Q1 2024: 16,8 %)

Einigung mit Käufer zur schrittweisen Übernahme des Factoringgeschäfts Baden-Baden, den 3. April 2025: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, steigerte ihr Leasingneugeschäft im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal um 10,6 % auf 740,6 Mio. Euro (Q1 2024: 669,8 Mio. Euro). Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) - als Gradmesser für die Profitabilität - wuchs im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 15,6 % auf 130,3 Mio. Euro (Q1 2024: 112,7 Mio. Euro). Entsprechend legte die DB2-Marge ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu und liegt mit 17,6 % (Q1 2024: 16,8 %) im Rahmen des Jahreszielwerts für das Geschäftsjahr 2025. Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG: "Mit unserem Neugeschäft liegen wir voll im Plan. Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass wir unsere Margen und damit die Profitabilität im Fokus haben - was sich beim künftigen Gewinn auszahlen wird. Mit dem Abschluss der Verhandlungen über den Verkauf des Factoringgeschäfts haben wir zudem einen strategisch wichtigen Schritt getan, denn jetzt können wir uns voll auf den weiteren profitablen Ausbau unserer Marktführerschaft im internationalen Small-Ticket-Leasing konzentrieren. Wichtig war uns auch, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Factoring neue Perspektiven für die Zukunft haben." Dr. Martin Paal, CFO der grenke AG: "Besonders die in Q1 2025 hohe DB2-Marge von 17,6 % ist eine sehr gute Basis für unser mittelfristiges Ertragswachstum, insbesondere, weil darin bereits eine Abschätzung für die erhöhte Risikovorsorge enthalten ist. Mit der Teylor AG haben wir einen Käufer für unser Factoringgeschäft gefunden, dessen Wachstumskonzept uns überzeugt hat. Wir wollen unmittelbar nach dem Signing mit der Umsetzung der Transaktion beginnen und werden den Prozess des schrittweisen Übergangs der einzelnen Landesgesellschaften eng und aktiv begleiten." Wachstum im gesamten Portfolio Die größte Kategorie der Leasingobjekte war im ersten Quartal mit 29,3 % gemessen an der Anzahl abgeschlossener Verträge die Kategorie der IT-Geräte, dazu zählen vor allem Laptops, EDV-Equipment und Software. Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft erhöhte sich im ersten Quartal auf 17,3 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q1 2024: 15,5 %) aufgrund des starken Neugeschäftsvolumens in der DACH-Region, welche typischerweise einen höheren Anteil am Direktgeschäft verzeichnet. Des Weiteren registrierten wir rund 171.000 Leasinganfragen (Q1 2024: rund 160.000), woraus rund 76.000 neuen Leasingverträge abgeschlossen wurden (Q1 2024: rund 72.000). Die Umwandlungsquote betrug somit 44,5 % (Q1 2024: 45,3 %). Die durchschnittliche Ticketgröße lag bei 9.734 Euro (Q1 2024: 9.242 Euro). Westeuropa unverändert stärkste Region Im ersten Quartal 2025 war die Region Westeuropa (ohne DACH) mit einem Wachstum von 7,2 % auf 200,9 Mio. Euro (Q1 2024: 187,4 Mio. Euro) und einem Anteil von 27,1 % am Leasingneugeschäft erneut die stärkste Region. Darin wiederum hatte Frankreich mit 21,3 % des gesamten Leasingneugeschäfts den größten Anteil. An zweiter Stelle stand die Region Südeuropa mit einem Zuwachs von 5,7 % im Vorjahresquartalsvergleich und einem Leasingneugeschäftsvolumen von 176,8 Mio. Euro (Q1 2024: 167,3 Mio. Euro). Italien war mit einem Anteil von 13,9 % am gesamten Leasingneugeschäft das stärkste Land dieser Region. Mit einem Zuwachs von 20,6 % auf 167,2 Mio. Euro lag die Region DACH volumenmäßig auf dem dritten Rang (Q1 2024: 138,6 Mio. Euro). In dieser Region ist Deutschland mit einem Anteil von 18,9 % am gesamten Neugeschäftsvolumen der größte Markt. Die Region Nord-/Osteuropa verzeichnete ein Wachstum von 7,4 % bei einem Volumen von 145,0 Mio. Euro (Q1 2024: 135,0 Mio. Euro). Die übrigen Regionen erreichten ein Wachstum von 22,5 % auf 50,8 Mio. Euro (Q1 2024: 41,5 Mio. Euro). Zu dieser Kategorie gehören die Zukunftsmärkte USA, Kanada und Australien. Einlagen der grenke Bank mit Zuwächsen Zum Stichtag 31.03.2025 betrug das Einlagengeschäft 2.377,7 Mio. Euro, was einem Anstieg seit dem vergangenen Jahreswechsel von 6,6 % entspricht (per 31.12.2024: 2.230,6 Mio. Euro). Das Kreditneugeschäft der grenke Bank, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, lag im Berichtszeitraum bei 11,3 Mio. Euro (Q1 2024: 8,7 Mio. Euro). Vereinbarung zur Übernahme des Factoringgeschäfts unterzeichnet grenke hat mit der schweizerischen Teylor AG eine Vereinbarung zur stufenweisen Übernahme des Factoringgeschäfts getroffen ("Signing"). Der Prozess des Übergangs der einzelnen Ländergesellschaften ("Closing") soll bereits nächste Woche beginnen und voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein. Im Geschäftsjahr 2025 sollen drei der insgesamt sieben Gesellschaften übertragen werden. Bis zum vollständigen Abschluss der Transaktion gelten weitere übliche Vollzugsbedingungen. Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung des grenke Konzerns sind nach aktuellem Stand für 2025 insgesamt nicht signifikant. Das zum Verkauf anstehende Factoringgeschäft verzeichnete im ersten Quartal 2025 ein Neugeschäftsvolumen von 194,7 Mio. Euro (Q1 2024: 212,9 Mio. Euro). Das Vorstandsinterview mit einer Erläuterung der Neugeschäftszahlen für das erste Quartal 2025 finden Sie hier . Diese und weitere Nachrichten gibt es auch auf dem Kanal der grenke AG auf LinkedIn. Die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2025 erscheint am 15. Mai 2025. Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. Euro) Q1 2025 Q1 2024 ? in % Neugeschäft Leasing 740,6 669,8 10,6 DACH 167,2 138,6 20,6 Westeuropa ohne DACH 200,9 187,4 7,2 Südeuropa 176,8 167,3 5,7 Nord-/Osteuropa 145,0 135,0 7,4 Übrige Regionen 50,8 41,5 22,5 Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts Leasing 130,3 112,7 15,6 DACH 24,2 18,8 29,0 Westeuropa ohne DACH 36,6 33,1 10,8 Südeuropa 32,4 27,3 18,4 Nord-/Osteuropa 26,5 24,4 8,4 Übrige Regionen 10,6 9,0 16,8 DB2-Marge (in %) 17,6 16,8 0,8pp Neugeschäft Factoring1 194,7 212,9 -8,6 Neugeschäft Kreditgeschäft2 11,3 8,7 29,0

Regionen Leasing: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz

Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande

Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien

Nord-/Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn

Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Türkei*, USA, VAE

*Das Leasingneugeschäft wurde 2023 eingestellt. 1 grenke informierte am 31. Januar 2024 über die Absicht, die Factoringgesellschaften zu verkaufen. Anfang April 2025 wurde eine Einigung mit einem Käufer getroffen ("Signing"). Einzelne Factoring-Ländergesellschaften werden stufenweise an den Käufer übergehen ("Closing"). 2Das Kreditgeschäft wird über die grenke Bank AG angeboten. Über grenke

grenke ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, der flexibles, schnelles und unkompliziertes Small-Ticket-Leasing und Bank-Services anbietet. Damit schafft grenke finanzielle Spielräume und hilft Kundinnen und Kunden sich auf das eigene Geschäft zu fokussieren. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in über 30 Ländern weltweit aktiv. grenke ist beim Small-Ticket-Leasing international führend. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30). Weitere Informationen erhalten Sie von Investorenkontakt Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007 8611

investor@grenke.de

Pressekontakt Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de



