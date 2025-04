HANNOVER, Deutschland, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltberühmte HANNOVER MESSE 2025 findet vom 31. März bis 4. April 2025 statt. In Deutschland treffen sich die Top-Industriegiganten, darunter der aufstrebende chinesische Star Ti5ROBOT aus Shanghai. Das Unternehmen wird seine humanoiden Roboter mit verkörperter Intelligenz am Stand D61/1 in Halle 6 vorstellen, um seine Durchbrüche in der Robotertechnologie zu präsentieren.

Leicht, robust und kostengünstig

Ti5ROBOT ist ein 2020 gegründetes High-Tech-Unternehmen für elektrische Antriebssysteme und humanoide Roboter. Es ist auf leichte und hochpräzise Roboter für die Mensch-Roboter-Kollokation spezialisiert. Auf der Messe wird das Unternehmen 11 seiner 50 Modelle, kollaborative Roboter und bionische Hände mit 6 Freiheitsgraden, ausstellen. Es werden zwei humanoide Roboter, T170A und T170D (auf Rädern), ausgestellt, um die technologische Leistungsfähigkeit zu demonstrieren.

Ti5ROBOT ist ein führender Anbieter von Technologien für Servosteuerung, Motorantrieb, Kraftmessung, Präzisionsübertragung und Thermomanagement. Die Roboter des Unternehmens zeichnen sich durch hohe Leistungsdichte und Betriebspräzision aus. Die Module von Ti5ROBOT können von Kunden nach Belieben für verschiedene Anwendungen integriert werden, um Zeit zu sparen und kosteneffizient zu sein.

Weltpremiere von humanoiden Robotern mit verkörperter Intelligenz

Auf der Messe wird Ti5ROBOT seine humanoiden Roboter mit verkörperter Intelligenz vorstellen. Der T170A verfügt über bionische Gelenke und ein multimodales Sensorsystem. Er eignet sich für hochqualifizierte Tätigkeiten wie Präzisionsmontage oder weiches Greifen. Der T170D auf Rädern verfügt über autonome Navigation und ein 360o-Sichtfeld für industrielle oder Sicherheitspatrouillen.

Die bionische Hand von Ti5ROBOT verfügt über die Multi-Joint-Collaboration-Technologie. Sie ahmt die Feinmotorik der menschlichen Hand nach und eignet sich für den medizinischen Bereich und die Präzisionsfertigung.

Auf dem Weg zum europäischen Markt

Das Debüt markiert einen Sprung in der globalen Strategie des aufstrebenden chinesischen Stars. Ti5ROBOT arbeitet mit vielen europäischen Firmen an maßgeschneiderten Lösungen für die Automobilherstellung und die elektronische Montage.

Die HANNOVER MESSE 2025 dauert bis zum 4. April 2025. Ti5ROBOT erwartet Sie in Halle 6, Stand D61/1, und präsentiert führende Robotertechnologien für die Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ti5robot.com/en/. Sie können uns auch eine E-Mail an sales@ti5robot.com senden.

