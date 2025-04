The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.04.2025ISIN NameDE000HLB72V0 LB.HESS.THR.CARRARA04ZA/2XS2325700164 CIDR.AIDA F. 21/28 REGSUS912810SG40 USA 19/49XS0839279097 GOLDM.S.INTL 13/25US912810SM18 USA 20/50DE000A14JZH9 BAD.-WUERTT.LSA 20/25US912828ZZ63 USA 20/30DE000NLB3AM6 NORDLB 20/25XS2325699994 CIDR.AIDA F. 21/28 REGSUS91282CCA71 USA 21/26FR0011675362 NEOEN S.A.EO 2US91282CAQ42 USA 20/25US91282CDX65 USA 22/32 FLRUS91282CHP95 USA 23/33US91282CML27 USA 25/35 FLRUS91282CFR79 USA 22/27