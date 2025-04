© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

Die profitabelsten Unternehmen in der US-Benchmark sind nicht die erwarteten Verdächtigen, sondern werden eher übersehen. Dabei sind sie besonders krisenfest.Wenn es ums Investieren geht, ist weniger manchmal mehr - zumindest dann, wenn man den Fokus auf das legt, was wirklich zählt: Profitabilität. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Anleger, die sich auf die profitabelsten Unternehmen konzentrieren, überdurchschnittlich gut fahren - ganz ohne komplexe Modelle oder exotische Kennzahlen. An der Spitze der Profitabilitäts-Rangliste im S&P 500 stehen laut einer aktuellen Untersuchung drei Unternehmen, die auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnten: Colgate-Palmolive, DaVita und …