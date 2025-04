Growth Credit Partners (GCP), ein auf Europa fokussiertes Kreditinvestmentunternehmen, das Darlehen an Technologieunternehmen in der Wachstumsphase vergibt, freut sich, die Ernennung von John McCormick zum Senior Advisor bekannt zu geben. In dieser Funktion wird John die Führung und die Investmentteams von GCP strategisch beraten und gleichzeitig als Investor am ersten Fonds von GCP beteiligt sein.

John McCormick joins Growth Credit Partners as Senior Advisor

John McCormick ist ein weltweit anerkannter Experte für Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen mit einer starken Erfolgsbilanz in Bezug auf Innovation und außergewöhnliche Investitionsleistungen für institutionelle Kunden und Aktionäre. Zuvor war John als Global Group Head von Blackstone Alternative Asset Management (BAAM) tätig, dem 80 Milliarden US-Dollar schweren AUM-Hedgefonds und der Vermögensverwaltungsabteilung der Blackstone Group. Er war Mitglied aller BAAM-Investitionsausschüsse sowie des firmenweiten Operating Committee von Blackstone. Unter seiner Führung erzielte BAAM Rekordergebnisse und er war maßgeblich an der Einführung der datenwissenschaftlichen Initiative von Blackstone beteiligt. Während seiner fast 17-jährigen Tätigkeit bei BAAM war John für mehrere wichtige Geschäftsbereiche verantwortlich, darunter GP Stakes Seeding, Global Business Development, Global Strategy und Product Development. Er hat einen J.D. von der Yale Law School und einen B.A. vom Vassar College und war im Frühjahr 2022 als Associate Research Scholar an der Yale Law School tätig.

Dennis Klieber, Gründer und Co-CIO von GCP, kommentierte: "John hat uns seit der Gründung von GCP im Jahr 2022 strategisch unterstützt, und wir freuen uns und fühlen uns geehrt, ihn offiziell in unserem Senior Advisory Committee willkommen zu heißen. Es ist eine Freude, nach unserer gemeinsamen Zeit bei Blackstone wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen und Yale als unsere Alma Mater zu teilen. Seine umfassende Expertise im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung und seine Fähigkeit, transformatives Wachstum voranzutreiben, passen perfekt zur Mission von GCP, europäische Technologieunternehmen durch flexible und wirkungsvolle Kreditlösungen zu stärken. Johns Einblicke und sein Netzwerk werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Geschäftstätigkeit ausbauen und weiterhin sowohl Investoren als auch Portfoliounternehmen einen hohen Mehrwert bieten."

John McCormick fügte hinzu: "Ich fühle mich geehrt, mit Dennis und Damian zusammenzuarbeiten, während sie ein führendes Franchise-Unternehmen aufbauen, das sich auf europäische Technologie- und Wachstumsunternehmen konzentriert. Das Team nutzt seine Kreativität, seine Beziehungen und seine langjährige Erfahrung im Kreditgeschäft, um attraktive vorrangig besicherte Investitionen zu strukturieren, die oft mit einer aktienähnlichen Rendite verbunden sind. Für Gründer sind sie vertrauenswürdige Partner, die die nächste Wachstums- und Expansionsphase mit weniger verwässerndem Kapital ermöglichen. GCP ist ein spannender neuer Akteur im europäischen Kredit- und Technologiebereich."

Über Growth Credit Partners Limited

Growth Credit Partners (GCP) wurde 2022 gegründet und ist eine auf Europa ausgerichtete Kreditinvestitionsfirma, die sich der Erzielung attraktiver Renditen und Eigenkapitalzuwächse in einem unterversorgten Markt verschrieben hat. GCP bietet privaten Kreditlösungen für europäische technologieorientierte Wachstumsunternehmen an, wobei der Schwerpunkt auf der Absicherung von Verlusten und der grundlegenden Kreditvergabe liegt. Das Unternehmen bietet vorrangig besicherte Instrumente an, in der Regel mit zusätzlichem Eigenkapitalzuwachs in Form von Optionsscheinen, mit Ticketgrößen von 20 Millionen Euro bis mehr als 100 Millionen Euro.

Growth Credit Partners Limited ist in England und Wales unter der Firmennummer 14083863 (FRN:989198) als ernannter Vertreter von Aldgate Advisors Limited (FRN:763187) eingetragen, das von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird.

