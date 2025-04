DJ Von der Leyen kündigt Reaktion auf US-Zolloffensive an

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat angekündigt, auf die jüngste Runde von Zöllen des US-Präsidenten Donald Trump zu reagieren. Das sei ein "schwerer Schlag für die Weltwirtschaft und die Weltwirtschaft wird massiv darunter leiden", sagte sie bei einer Pressekonferenz in Usbekistan. "Die Unsicherheit wird zunehmen und den Protektionismus weiter anheizen. Die Folgen werden schrecklich sein", sagte sie.

In einem Wendepunkt für den Welthandel hat Trump einen Plan mit einer Kombination aus allgemeinen Zöllen und länderspezifischen Sätzen vorgestellt, der eine generelle Abgabe von 10 Prozent auf alle Importe und individuelle Zusatzzölle auf rund 60 Länder vorsieht, die seiner Meinung nach die USA unfair behandeln. Dazu gehört auch ein Zoll von 20 Prozent auf EU-Waren.

Von der Leyen erklärte, dass die EU bereit sei, darauf zu reagieren. Eine Maßnahme gegen die Stahlzölle werde derzeit fertiggestellt und eine zweite Antwort sei ebenfalls in Arbeit.

"Wir bereiten uns jetzt auf weitere Gegenmaßnahmen vor, um unsere Interessen und unsere Unternehmen zu schützen, falls die Verhandlungen scheitern", sagte sie und fügte hinzu, dass die EU die indirekten Auswirkungen der gegenseitigen Zölle beobachten werde. "Wir können weder globale Überkapazitäten absorbieren noch werden wir Dumping auf unserem Markt akzeptieren", sagte sie.

Die EU plante letzten Monat, Zölle auf eine breite Palette amerikanischer Produkte zu erheben, darunter Whiskey, Geflügel und Motorräder, um Trumps Stahlzölle zu begegnen. Diese sollen nun später in diesem Monat in Kraft treten, nachdem die EU-Politiker die Pläne verschoben haben, um mehr Zeit für Verhandlungen mit den USA zu haben und eine Antwort auf die Zolltarifrunde dieser Woche auszuarbeiten.

Von der Leyen sagte, es sei noch nicht zu spät, Gespräche mit den USA aufzunehmen. "Wir waren von Anfang an bereit, mit den Vereinigten Staaten zu verhandeln, um die verbleibenden Hindernisse für den transatlantischen Handel zu beseitigen", sagte sie.

Die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte sind im März in Kraft getreten und treffen die bereits angeschlagene industrielle Basis der EU. Zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf weltweite Automobilimporte treten jetzt ebenfalls in Kraft. "Die Kosten für Geschäfte mit den Vereinigten Staaten werden sich drastisch erhöhen", sagte von der Leyen.

Der US-Präsident hat die Zölle eingesetzt, um die seiner Meinung nach bestehenden Ungleichgewichte zwischen den USA und anderen globalen Volkswirtschaften im Handel zu beseitigen. Trump hat außerdem Bundesbehörden angewiesen, eine breite Palette von Unternehmensvorschriften in Übersee zu untersuchen, weil er den Verdacht hegt, dass sie sich in unfairer Weise gegen amerikanische Unternehmen richten. Ein kürzlich veröffentlichter US-Handelsbericht widmete mehrere Seiten den EU-Gesetzen wie dem Digital Markets Act und bezeichnete sie als diskriminierend.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2025 01:52 ET (05:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.