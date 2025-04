Vernier / Ostermundigen (ots) -Der Frühling ist da! Ob mit dem Auto, dem Wohnmobil oder mit dem Zweirad - jetzt heisst es für Schweizerinnen und Schweizer: Raus in die Natur und das schöne Wetter geniessen. Der TCS gibt hilfreiche Tipps, wie Fahrzeuge für den Frühling fit gemacht werden.Die Temperaturen steigen auf frühlingshafte Werte, und das wirkt sich auch auf die Verkehrslage aus. Um in dieser Zeit sicher unterwegs zu sein, gilt es, einige Vorbereitungen für das Fahrzeug zu treffen.Fahrzeug reinigen, Winterausrüstung entfernen und Frühlingscheck durchführenGanz gleich, ob es den ganzen Winter über gefahren wurde oder stillgelegt war - das Fahrzeug sollte gut auf die wärmeren Tage vorbereitet werden. Zuerst einmal muss es innen und aussen gründlich gereinigt werden. Dabei ist besonders auf die Scheiben und Spiegel zu achten, um eine optimale Sicht zu gewährleisten. Salzrückstände, die sich an Karosserie und Unterboden angesammelt haben, müssen entfernt werden, am besten an einem Waschplatz, wo diese Rückstände fachgerecht beseitigt werden. Um Beschädigungen an den elektrotechnischen Bauteilen auszuschliessen, sollte auch die Motorreinigung von einer Fachperson durchgeführt werden. Damit sichergestellt ist, dass alle sicherheitsrelevanten Elemente intakt sind, empfiehlt sich ausserdem ein Frühlingscheck. Schliesslich ist auch die Winterausrüstung zu entfernen, um den Treibstoffverbrauch zu senken und eine höhere Fahrstabilität zu gewährleisten. Die Sommerreifen sollten nun aufgezogen werden. Sie müssen sich in einem guten Zustand befinden und den Bedürfnissen der Fahrerin oder des Fahrers entsprechen; überdies sollten sie ein Mindestprofil von drei Millimetern aufweisen. Im Allgemeinen empfiehlt der TCS, die Sommerreifen in der Zeit um Ostern zu montieren und dann bis Oktober damit zu fahren. In den voralpinen und alpinen Regionen kann mit dem Wechsel noch ein paar Wochen gewartet werden, denn dort kann es durchaus bis Ende April nochmals schneien.Fit für den Frühling: Mit dem Motorrad sicher in die neue SaisonDie Sonne lockt die Motorradfahrer/innen zurück auf die Strassen - doch bevor es losgeht, braucht die Maschine einen gründlichen Check. Wichtig ist, alles sorgfältig zu überprüfen: Tritt Öl aus, funktionieren Beleuchtung, Blinker und Sicherheitselemente? Die Betriebsanleitung der Herstellerfirma enthält genaue Empfehlungen für die Wartung. Um ganz sicher zu sein, dass das Motorrad nun vollständig bereit ist, wird ein Besuch in einer Fachwerkstatt empfohlen.Für die Motorradfahrer/innen besonders wichtig ist die richtige Schutzausrüstung. Stiefel, Handschuhe sowie Knie-, Schulter- und Ellbogenschoner gehören ebenso dazu wie ein Rückenprotektor. Für die Erhöhung der Sichtbarkeit eignen sich helle Kleidung oder Kleidung mit reflektierenden Streifen. Besonders wichtig ist ein passender Helm: Er muss der Norm ECE 22-05 entsprechen und in gutem Zustand sein, er darf beispielsweise nicht zu alt sein: Alle fünf Jahre oder nach einem Aufprall muss er durch einen neuen ersetzt werden.Das Tragen eines Helms wird auf allen 2-Rädern empfohlenNicht selten steht das Fahrrad in den Wintermonaten ungenutzt im Keller oder in der Garage. Nach einer längeren Winterpause braucht es im Frühjahr eine gründliche Reinigung mit Wasser, Schwamm und Bürste, bevor es wieder auf die Strasse geht. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken gibt es Spezialprodukte. Das Fahrrad mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen, ist allerdings nicht zu empfehlen, denn durch den hohen Druck kann Wasser in die Radlager eindringen und diese beschädigen. Wichtig für die Pflege ist das Schmieren der Kette, der Gelenke des Schaltwerks, der Gangschaltung, der Tretlager, der Bremshebel sowie der Sattelaufhängung. Dabei darf das Fett nicht mit den Bremsbelägen oder Bremsscheiben in Berührung kommen. Jeder Reifen verliert mit der Zeit auf natürliche Weise Luft. Daher sollten die Reifen auf den an der Reifenflanke empfohlenen Druck aufgepumpt werden. Beleuchtung und Bremsen müssen in einwandfreiem Zustand sein. Die Batterie von E-Bikes muss nach der getrennten Lagerung an einem trockenen Ort kontrolliert werden. Auch bei längerer Lagerung ist darauf zu achten, dass die Batterie nicht vollständig entladen wird. Liegt der Ladezustand der Batterie unter 50 bis 70 Prozent, muss sie mindestens wieder bis zu diesem Ladezustand aufgeladen werden.In der Schweiz besteht nur für schnelle E-Bikes Helmpflicht. Der TCS empfiehlt jedoch, grundsätzlich einen Helm zu tragen - unabhängig vom Fahrradtyp. Ein guter Velohelm muss der Norm EN 1078 entsprechen und sollte alle fünf Jahre oder nach einem Aufprall ausgetauscht werden. Auch für das Velo wird für die bessere Sichtbarkeit helle oder reflektierende Kleidung empfohlen.Das Wohnmobil für den Frühling startklar machenBevor die neue Campingsaison beginnt, gilt es einige wichtige technische Aspekte zu beachten. Kontrolliert werden muss der Ölstand, die Batterie und der Reifendruck. Auch die Bremsen, die Bremsflüssigkeit und die Kühlflüssigkeit müssen überprüft werden, ebenso die Beleuchtung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäss funktioniert. Neben diesen technischen Kontrollen ist auch eine Überprüfung des Wassertanks und der Gasanlage erforderlich. Ebenso wichtig ist es, dass sich alle für das Wohnmobil vorgeschriebenen Dokumente an Bord befinden.Dabei kann es hilfreich sein, sich an den Erfahrungen der vergangenen Saison zu orientieren: Was hat gefehlt oder was hat nicht so gut funktioniert? 