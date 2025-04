Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

ALVAREZ & MARSAL SCHAFFT DURCH ZUSAMMENSCHLUSS MIT AVELA CAPITAL UNTER DER LEITUNG VON STEPHAN BRÜCHER EINE DER FÜHRENDEN CORPORATE FINANCE-BERATUNGEN DER SCHWEIZ



03.04.2025 / 08:30 CET/CEST





Medienmitteilung

ALVAREZ & MARSAL SCHAFFT DURCH ZUSAMMENSCHLUSS MIT AVELA CAPITAL UNTER DER LEITUNG VON STEPHAN BRÜCHER EINE DER FÜHRENDEN CORPORATE FINANCE-BERATUNGEN DER SCHWEIZ

Zürich, 3. April 2025 - Das weltweit führende Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) gab heute bekannt, dass es das Team von Avela Capital übernimmt, um in der Schweiz eine erstklassige Corporate-Finance-Beratung zu etablieren. Das Schweizer Corporate-Finance-Team von A&M unter der Leitung von Stephan Brücher, Managing Director, wird seine Dienstleistungen ab April 2025 als Teil von A&M anbieten.

Zusammen mit dem Frankfurter Team unter der Leitung von Alexander Bischoff, der ebenfalls im April zu A&M stösst, verstärkt das neue Schweizer Team das Corporate Finance-Angebot von A&M in der DACH-Region. Die Teams in der Schweiz und in Deutschland werden in A&M Corporate Finance EMEA unter der Leitung von Jonathan Boyers mit Sitz in Grossbritannien integriert. Das kombinierte Angebot bietet Kunden und Investoren einen nahtlosen Zugang zu A&Ms internationaler Reichweite, tiefgreifender Branchenexpertise und operativer Erfahrung.

Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von A&M, in lokales Know-how zu investieren und gleichzeitig eine einheitliche, grenzüberschreitende Corporate Finance-Plattform aufzubauen, die praktische, ergebnisorientierte Beratung in ganz Europa und weltweit bietet. Die Gründung der neuen Geschäftseinheit baut auf dem anhaltenden Wachstum der Corporate-Finance-Beratung von A&M auf, die jüngst in Frankreich , Deutschland , Indien , Irland , Spanien und in allen Regionen Grossbritanniens hochqualifizierte Mitarbeiter eingestellt hat. Die Corporate Finance Beratung zählt nun mehr als 110 Experten in der EMEA-Region und 170 weltweit.

Das Schweizer Team, bestehend aus den erfahrenen Corporate-Finance-Spezialisten Stephan Brücher (Managing Director), Lutfi Sadiku (Director), Maximilian Schreiner (Senior Associate) und Aaron Conrad (Analyst), verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Corporate Finance und bringt fundiertes Fachwissen über ein breites Spektrum von M&A-Transaktionen mit. Durch den Zugang zur globalen Plattform von A&M und den führenden Sektorkompetenzen wird das Team Kunden in wichtigen Branchen wie Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Technologie - und demnächst auch in den Sektoren Finanzdienstleistungen und Gesundheit - massgeschneiderte Corporate Finance-Beratung anbieten.

Jonathan Boyers, Managing Director und Leiter der Corporate Finance-Praxis von A&M in EMEA: "Wir freuen uns, Stephan Brücher und sein äusserst qualifiziertes Team bei A&M begrüssen zu dürfen. Ihre umfassende Erfahrung und ihre engen Kundenbeziehungen in der Schweiz sind eine ideale Ergänzung für unser wachsendes Angebot in der DACH-Region. Zusammen mit dem Team von Alexander Bischoff in Frankfurt bauen wir eine starke und integrierte Präsenz für unsere Kunden in der DACH-Region und darüber hinaus auf."

Stephan Brücher, Schweizer Staatsbürger mit deutschen und französischen Wurzeln, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der internationalen Corporate Finance und M&A-Beratung. Er spricht fliessend fünf Sprachen und hat in Europa und Amerika gelebt und gearbeitet. Herr Brücher begann seine Karriere bei der UBS in London und war anschliessend Mitgründer eines der bekanntesten Schweizer M&A-Beraterteams, mit dem er bei Arthur Andersen, EY, Sal. Oppenheim und Leonardo & Co., seit 2008 als Managing Director, tätig war. Später bekleidete er Führungspositionen bei BNP Paribas und Deloitte, wo er bis 2024 als Financial Advisory Partner fungierte. Zuletzt gründete er zusammen mit Lutfi Sadiku Avela Capital Advisors und war deren CEO und Managing Partner. Stephan verfügt über Abschlüsse der Universität Augsburg und der ESCP Business School.

Stephan Brücher sagte: "Wir freuen uns sehr, Teil von A&M zu werden, die unsere Werte wie Professionalität, Qualität, Unternehmergeist und das Erreichen des bestmöglichen Ergebnisses für unsere Kunden teilen. Wir sind stolz auf das, was wir als Team in der Vergangenheit erreicht haben. Nun reizt es uns, mit A&M ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Chancen zu nutzen, die diese Veränderung für unsere Kunden, A&M und unser Team mit sich bringt. Wir können es kaum erwarten, unsere Wachstumsgeschichte als Teil von A&M fortzusetzen."

Penelope Lepeudry , Managing Director und Co-Leiterin von A&M in der Schweiz, fügte hinzu: "Der Aufbau einer eigenen Corporate Finance Beratung ist der logische nächste Schritt für die wachsende Präsenz von A&M in der Schweiz und baut auf unserer bewährten lokalen und globalen M&A Expertise auf. Die internationale Erfahrung und das Netzwerk, das Stephan und sein Team mitbringen, passen zu den pragmatischen Bedürfnissen unserer Kunden, da wir den sich entwickelnden Anforderungen des Marktes gerecht werden wollen."

---

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal wurde 1983 gegründet und ist ein führendes, weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen. Alvarez & Marsal ist bekannt für seine Führungsqualitäten, sein Handeln und seine Ergebnisse. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Dienstleistungen und liefert praktische Lösungen für die einzigartigen Herausforderungen seiner Kunden. Mit einem weltweiten Netzwerk erfahrener Mitarbeiter, erstklassiger Berater, ehemaliger Regulierungsbehörden und Industriebehörden unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, die Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Werte zu schaffen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: AlvarezundMarsal.de

Über Avela Capital Advisors

Als M&A-Berater im Schweizer Mid-Market unterstützt Avela Capital Unternehmen und Unternehmer, Familien und Private-Equity Investoren bei M&A-Transaktionen und Finanzierungen. Das eingespielte Team ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Schweizer Markt tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Zürich und wird im April 2025 A&M Corporate Finance.

Kontakt:

Nicolas Weidmann

Dynamics Group

+41 (0)79 372 2981

Kontakt:

Stephan Brücher

sbruecher@alvarezandmarsal.com

+41 (0)79 808 8509





Medien Mitteilung_Stephan_Brücher_2025_D_Final

Ende der Medienmitteilungen