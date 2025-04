DJ MAKRO TALK/Zölle machen US-Rezession, höhere Inflation wahrscheinlicher

Rezession und Inflation sind nun wahrscheinlicher in den USA, schätzt Stephen Dover vom Franklin Templeton Institute. "Zölle funktionieren nicht, wenn die Preise nicht steigen", so der Chefmarktstratege in einer Research Note. Die durchschnittliche amerikanische Familie dürfte aufgrund der Zölle schätzungsweise bis zu 4.200 US-Dollar höhere Kosten pro Jahr haben, wenn man einen durchschnittlichen Zollsatz von 20 Prozent auf Importe annimmt. "Zölle werden daher wahrscheinlich die Ausgaben der privaten Haushalte und der Unternehmen bremsen, und wir gehen davon aus, dass sie das Risiko für Enttäuschungen beim US-Wachstum und den Unternehmensgewinnen im 2025 erhöhen werden."

April 03, 2025

