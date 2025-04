Die Pyrum Innovations AG hat mit ihren vorläufigen Zahlen für 2024 die Erwartungen von SMC-Research erfüllt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet nun für das laufende Jahr eine Umsatzverdreifachung und billigt der Aktie ein hohes Potenzial zu.

Pyrum habe laut SMC-Research für 2024 Zahlen im Rahmen der Erwartungen vorgelegt. Trotz eines Anstiegs um 76 Prozent auf 2,0 Mio. Euro seien die Erlöse noch gering gewesen, was vor allem auf Engpässe in der rCB-Pelletproduktion zurückzuführen sei. Da das Unternehmen bislang nur einen Teil des Erlöspotenzials am Stammwerk realisiert und zudem die Strukturen zur Verwirklichung zahlreicher weiterer Werke sukzessive ausbaut habe, sei der Fehlbetrag mit -10,9 Mio. Euro immer noch hoch.

Im laufenden Jahr werden die Erlöse nach Einschätzung der Analysten aber stark zulegen, sie rechnen mit einer Verdreifachung. Die Erwartung beruhe auf dem Start des Regelbetriebs der beiden neuen Produktionslinien sowie auf der Installation der neuen Mahl- und Pelletieranlage, mit welcher der Engpass in der rCB-Pelletproduktion beseitigt werde. Der Absatz für einen deutlich steigenden Output sei schon gesichert, da das Unternehmen kürzlich mit der Ralf Bohle GmbH (Fahrradreifen "Schwalbe") neben Continental bereits den zweiten Reifenhersteller für einen Zehnjahresliefervertrag habe gewinnen können.

Auch deswegen rechnen die Analysten für 2026 und die Folgejahre mit einer anhaltend hohen Wachstumsdynamik und perspektivisch mit hohen Margen. Der wichtigste Wachstumstreiber sei die geplante Realisierung weiterer Werke, sowohl für den Eigenbestand als auch für Dritte. Denn im laufenden Betrieb seien die Anlagen nach aktueller Kalkulation hochprofitabel, was für ein großes Interesse im Markt und für eine prall gefüllte Projekt-Pipeline sorge.

Aus diesen Perspektiven leiten die Analysten ein unverändertes Kursziel von 55,00 Euro ab und billigen der Aktie damit ein großes Potenzial zu. Ihr Urteil laute daher unverändert "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.04.2025 um 8:35 Uhr)

