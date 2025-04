SFC Energy, "Spezialist für hybride und nachhaltige Stromversorgung" - Brennstoffzellen, kann als einer der wenigen, ehemaligen Anlegerlieblingen, "Wasserstoffplayer" operativ überzeugen. Und das bereits seit längerem. Deshalb gilt: Schwarze Zahlen, kräftige Wachstumsraten und - wichtig in Anbetracht des Liberation Day - mit Produktionsstätten auch in USA und Indien, um die weltweit zunehmenden protektionistischen Massnahmen zu kontern. Also kann man sich fragen, wie hält sich heute die SFC Energy Aktie. Und wie zukünftig. Denn die Unsicherheit wird den Aktienmarkt noch länger prägen, Dafür birgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...