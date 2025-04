München (ots) -- Koberer Fabians Urlaub und Personalprobleme setzen die Bar unter Druck- Nageldesignerin Jezz in einer beruflichen und emotionalen Krise- "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" ab Donnerstag, den 24. April, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorher auf RTL+Die Kult-Doku "Reeperbahn privat" ist zurück - mit neuen Folgen und noch mehr Geschichten aus dem Herzen von St. Pauli. Die Sendung blickt hinter die Kulissen der legendären Partymeile und begleitet Menschen, die hier leben und arbeiten. Vom Türsteher bis zur Prostituierten - "Reeperbahn privat" zeigt das echte Leben auf Hamburgs bekanntester Straße. Für Kult-Koberer Fabian steht ein Urlaub in den USA an - wie wird der Laden in seiner Abwesenheit laufen? Beautysalon-Betreiberin Jezz steht vor der Insolvenz. Außerdem belastet die Situation zunehmend ihre Ehe mit Krümel. Neue Folgen "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" - ab dem 24. April immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI."Reeperbahn privat" meldet sich mit neuen Folgen zurück! Die Doku-Serie zeigt hautnah das Leben der Menschen auf Hamburgs sündigster Meile. Was sind ihre Träume, ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte?In den neuen Folgen wird Kult-Koberer Fabian Opa. Seine Ehefrau Franzi leidet allerdings, denn immer wieder wird sie mit ihrem eigenen unerfüllten Kinderwunsch konfrontiert. Zudem steht für Fabian ein Urlaub in den USA an. Währenddessen müssen seine Kollegen auf dem Kiez die Bars ohne ihn vollkriegen - und das trotz Personalproblemen. Kann das gut gehen?Der Beautysalon von Jezz läuft immer schlechter - es steht sogar eine Insolvenz im Raum. Der Dauerstress um den Beautysalon auf dem Kiez ist Gift für ihre Ehe mit Krümel. Auch die Prostituierte Kitty hat Geldsorgen. Ihre Geschäfte laufen schlecht und Rücklagen oder gar eine Altersvorsorge hat sie nicht. Sie will sich dringend Hilfe suchen.In den neuen Folgen suchen sich gleich zwei Frauen eine Alternative zum Kiez: Laura steigt nach über sechs Jahren aus Hamburgs größtem Laufhaus aus, um als Camgirl durchzustarten. Barfrau Frances will sich einen klassischen Bürojob suchen. Mit geregelten Arbeitszeiten möchte sie ihrem Ziel näherkommen, endlich wieder mit ihrer Tochter zusammenleben zu können. Nach zwei Jahren im Elbschlosskeller ist es nicht leicht, wieder ins Berufsleben einzusteigen.Neue Folgen "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" ab Donnerstag, den 24. April um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendung wird von Story House Productions GmbH produziert. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":"Reeperbahn privat!" ist eine gefühlvoll erzählte Doku-Serie, die den Protagonisten auf Augenhöhe begegnet und ihren Geschichten Raum gibt. Das Format will hinter die Kulissen der Amüsiermeile blicken und die Menschen hinter den gängigen Klischees zeigen. Was sind ihre Träume, ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100930234