Berlin (ots) -Die besten Versicherer des Landes stehen im Rampenlicht: Die Ratingagentur Franke und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Deutschen Versicherungs-Award 2025. In insgesamt 31 Kategorien werden 38 herausragende Anbieter ausgezeichnet. Die renommierte Auszeichnung, die jährlich vergeben wird, deckt alle relevanten Produktbereiche der Branche ab und dient Verbraucherinnen und Verbrauchern als wertvolle Orientierung. Den feierlichen Rahmen für die Preisverleihung bietet am Abend die Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin (Sendehinweis: ntv service, Dienstag, 08.04.2025, 18:35 Uhr; alle Informationen online unter: www.vers-award.de).Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Ob Gesundheit, Altersvorsorge oder Sachschutz - eine gute Versicherung gibt Sicherheit und ist für viele Menschen essenziell. Umso wichtiger ist es, Transparenz zu schaffen und fundierte Entscheidungshilfen zu bieten. Genau das leistet der Deutsche Versicherungs-Award, den ntv gemeinsam mit Franke und Bornberg sowie dem DISQ vergibt."Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg: "Versicherungen sind oft komplex, und wichtige Qualitätsunterschiede finden sich nicht immer auf den ersten Blick. Seit mehr als 30 Jahren durchleuchten wir Tarife und Anbieter, damit Kundinnen und Kunden im Ernstfall auf starke Leistungen vertrauen können. Mit unserer Auswertung heben wir diejenigen Angebote hervor, die in puncto Qualität und Leistung besonders überzeugen.""Ein Blick auf die Branche zeigt: Beim Thema Kundenorientierung gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Anbietern. Die ausgezeichneten Versicherer überzeugen dagegen mit einer gelungenen Kombination aus attraktiven Konditionen und verlässlichem Service", ergänzt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Die Ratingagentur Franke und Bornberg und das Deutsche Institut für Service-Qualität analysierten Versicherer und deren Produkte. Franke und Bornberg führte die Leistungsanalyse anhand von über 5.000 Versicherungsdatensätzen durch. Die einbezogenen Unternehmen mit den besten Produkten durchliefen außerdem eine umfassende Service-Analyse, die verdeckt initiierte Telefon-Beratungen, E-Mail-Anfragen und Internet-Usability-Tests umfasste. Insgesamt wurden 915 Servicekontakte ausgewertet. In das Gesamtergebnis der Kategorien flossen die Resultate der Leistungsanalyse (Leistungen und Prämien) mit 66,7 Prozent und die der Serviceanalyse mit 33,3 Prozent ein.Preisträger "DEUTSCHER VERSICHERUNGS-AWARD 2025"(alphabetische Reihenfolge)AltersvorsorgeGesamtsieger: EuropaNeue Klassik: Allianz; Europa; Neue LebenKlassik Index: Allianz; ERGO; NürnbergerHybrid: Allianz; Continentale; EuropaFonds: Allianz; Europa; NürnbergerFahrzeugversicherungGesamtsieger: HUK-CoburgKfz-Versicherung: CosmosDirekt; Europa; HUK-CoburgKfz-Versicherung Elektro: CosmosDirekt; Europa; HUK-CoburgMotorradversicherung: ADAC; Allianz; EuropaRechtsschutzversicherungRechtsschutzversicherung: ARAG; Auxilia; WürttembergischePrivatschutzGesamtsieger: VHVPrivathaftpflichtversicherung: Die Haftpflichtkasse; Gothaer; VHVTierhalterhaftpflichtversicherung: Alte Leipziger; Die Haftpflichtkasse; GothaerHausratversicherung: Axa; Baloise; InterRiskWohngebäudeversicherung: GEV Grundeigentümer-Versicherung; InterRisk; VHVFahrradversicherung (im Rahmen der Hausratversicherung): InterRiskGesundheitGesamtsieger PKV-Vollversicherung: ARAGGesamtsieger PKV-Zusatzversicherung: AllianzPKV-Vollversicherung Premiumschutz: ARAG; Bayerische Beamtenkrankenkasse; SDKPKV-Vollversicherung Komfortschutz: ARAG; Continentale; Hanse-MerkurPKV für Beamte: ARAG; Barmenia; DebekaStationäre Zusatzversicherung: Axa; ERGO; HUK-CoburgAmbulante Zusatzversicherung: Allianz; DKV; SDKZahnzusatzversicherung: Allianz; ARAG; DKVRisiko und UnfallRisikolebensversicherung: Allianz; Baloise; CosmosDirektUnfallversicherung: Baloise; Die Haftpflichtkasse; StuttgarterArbeitskraftabsicherungArbeitskraftabsicherung: ZurichBerufsunfähigkeitsversicherung: Baloise; Dialog; HannoverscheErwerbsunfähigkeitsversicherung: Continentale; Dialog; ZurichGrundfähigkeitsversicherung: Allianz; Baloise; NürnbergerGewerbeversicherungenCyberversicherung: Alte Leipziger; Baloise; VHVBetriebshaftpflichtversicherung: Allianz; Baloise; BGVGewerbliche Rechtsschutzversicherung: ARAG; ÖRAG; RolandInhaltsversicherung: Allianz; BGV; die BayerischePrivate CyberversicherungPrivate Cyberversicherung: ARAG; INTER; VGH VersicherungenNachhaltigkeitUnternehmen: Allianz; HDI; Volkswohl BundVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / Franke und Bornberg / ntv 