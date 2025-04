Dreilinden (ots) -- Tourismusboom hält an: +12 % Umsatzwachstum 2023/24 - mehr Menschen verreisen- Zahlungsoptionen als Erfolgsfaktor: Jeder zweite Reisende prüft diese direkt auf der Startseite- Fehlende Zahlartenvielfalt kostet Umsätze: Jeder Dritte bricht den Bezahlvorgang ab, 30 % buchen unzufrieden. Digital Wallets wie PayPal senken Kaufabbrüche- Mobile-First: Reisende fordern nahtlose, geräteübergreifende Buchungen- Online-Umsätze auf Rekordniveau: Marktanteil der Online-Buchungen steigt auf 38 % der GesamtumsätzeDie Reiselust der Deutschen bleibt ungebrochen: Im abgelaufenen Touristikjahr 2023/24* verzeichnete der deutsche Reiseveranstaltermarkt ein Umsatzplus von 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Preise sind im gleichen Zeitraum um 4 % gestiegen, im letzten Jahr waren es noch 13 %. Diese Erkenntnisse zeigt die neue Studie Travel Compass 2025 "Nahtlose Buchungserlebnisse entscheiden über den Erfolg in der Reisebranche", die PayPal in Zusammenarbeit mit den Branchenexperten Dr. Fried & Partner durchgeführt hat. Erstmals seit Jahren ist der Anstieg der Buchungszahlen nicht mehr nur preis-, sondern vor allem nachfragegetrieben - es verreisen wieder mehr Menschen.Die Insolvenz des drittgrößten Reiseveranstalters FTI hatte im Sommer 2024 kurzfristig für Unsicherheiten gesorgt, wurde jedoch schnell durch hohe Neubuchungszahlen kompensiert. "Ein Großteil der stornierten FTI-Urlaubsreisen und gestrandeten FTI-Urlauber konnte auf andere Reiseveranstalter umverteilt werden", erklärt Jörg Kablitz, Managing Director von PayPal Deutschland, Österreich und Schweiz. Dabei wächst die Beliebtheit von Online-Buchungen weiter: 38 % der Gesamtumsätze im Veranstaltermarkt wurden 2024 online erwirtschaftet - Tendenz steigend.Reisebuchung im Wandel: Mobile-First und nahtlose Prozesse sind gefragtMit der Rückkehr des Wachstums rücken für Unternehmen zunehmend kund:innen-zentrierte Buchungserlebnisse in den Fokus. "Reisende erwarten heute eine nahtlose Customer Journey, die unabhängig vom genutzten Gerät eine einfache und bequeme Buchung ermöglicht", erklärt Lisa Kexel, Leitung E-Commerce bei ADAC Reisevertrieb GmbH.Besonders bei der mobilen Buchung gibt es Nachholbedarf: Kund:innen recherchieren ihre Reisen oft mobil, tätigen die Buchung jedoch am Desktop. Reiseanbieter investieren daher verstärkt in optimierte mobile Buchungsprozesse, um Abbrüche zu vermeiden und die Conversion zu steigern."Die Reisebranche wächst weiter - doch mit steigender Digitalisierung ändern sich auch die Erwartungen der Kund:innen. Ein einfaches, sicheres und nahtloses Buchungserlebnis wird zunehmend zum entscheidenden Faktor für den Buchungserfolg. Unternehmen, die Payment als integralen Bestandteil der Customer Journey verstehen, können nicht nur Kaufabbrüche reduzieren, sondern auch langfristige Kundenbindung stärken", erläutert Dr. Markus Heller, Managing Partner von Dr. Fried & Partner.Zahlartenvielfalt als Erfolgsfaktor - Unternehmen unterschätzen Payment im BuchungsprozessDie Bedeutung von Payment als Conversion-Treiber wird laut der Studie noch immer unterschätzt. Dabei zeigen die Ergebnisse der Endkund:innen-Befragung:- 54 % der Kund:innen erwarten bereits auf der Startseite Informationen zu den verfügbaren Zahlungsmethoden.- 60 % der Reisenden priorisieren Sicherheit bei der Zahlung, während 47 % eine einfache Handhabung besonders wichtig finden.- Jede(r) Dritte (35 %) bricht die Buchung ab, wenn ihre bevorzugte Zahlungsmethode nicht verfügbar ist, weitere 30 % schließen die Buchung zwar ab, sind aber unzufrieden."Wer seinen Kundinnen und Kunden bekannte Zahlungsmethoden wie PayPal anbietet, schafft Vertrauen und reduziert Kaufabbrüche erheblich", erklärt Michael Erfert, VP Sales, Distribution & Digital Eurowings.Zukunftsausblick: Hohe Frühbucherquote deutet auf weiteres Wachstum hinAuch das neue Reisejahr 2024/25 startet vielversprechend: Bis Januar wurden bereits 12,7 Milliarden Euro für Pauschal- und Bausteinreisen ausgegeben - das entspricht 58 % des letztjährigen Gesamtumsatzes. Die Beliebtheit von Kreuzfahrten (+13 %) und Gruppenreisen (+27 % Umsatzwachstum) zeigt, dass Reisende weiterhin verstärkt auf Erlebnis- und Komfortreisen setzen."Die Vorzeichen für 2025 sind positiv", so Carsten Keil, CFO von Nicko Cruises. "Wir sehen, dass Kundinnen und Kunden wieder bereit sind, frühzeitiger zu buchen - und wer als Anbieter mit einem einfachen und sicheren Buchungsprozess überzeugt, kann sich langfristige Wettbewerbsvorteile sichern."*(November 23 bis Oktober 2024)Über den Travel Compass 2025Der Travel Compass 2025 ist eine zwischen November 2023 und Oktober 2024 von PayPal in Zusammenarbeit mit Branchenexpert:innen erstellte Studie, die Entwicklungen im deutschen Reisemarkt analysiert. Diese Ergebnisse sowie weitere Resultate basieren auf einer repräsentativen Endkund:innen-Befragung (Stichprobe von 1.637 Personen zwischen dem 09.01. und 16.01.2025), qualitativen Expert:innen-Interviews (insgesamt 17 Expert:innen) mit Führungskräften der Reisebranche sowie Travel Intelligence Buchungsdaten der Travel Data + Analytics aus dem Touristikjahr 2024/25, Buchungsstand bis Ende Januar.Weitere Informationen finden Sie unter: Payment für Travel & Tourismus | PayPal DE (https://www.paypal.com/de/enterprise/industry-solutions/travel)Pressekontakt:PayPal:Matt Crowhurstmcrowhurst@paypal.comEdelman:TeamPayPal@Edelman.comOriginal-Content von: PayPal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61091/6004878