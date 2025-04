Eine kommentierende Analyse von Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors Die horrenden US-Zölle für jedes einzelne Land schreien nach "Verhandlungstktik", was die Märkte auf absehbare Zeit in Atem halten wird. Glücklicherweise bedeutet es, dass es ab jetzt einen beträchtlichen Spielraum für niedrigere Zölle gibt, wenn auch mit einer zehn prozentigen Ausgangsbasis. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...