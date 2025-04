Mainz (ots) -Seit dem 1. April ist Benjamin Bubner neuer Business Information Director Nordeuropa beim internationalen Kreditversicherer Coface. In dieser Funktion ist er Mitglied des regionalen Executive Committees und berichtet an Katarzyna Kompowska, die als CEO die Region Nordeuropa verantwortet.Benjamin Bubner verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen und ist bereits seit 2008 für Coface in Deutschland tätig. In dieser Zeit hatte der Diplom-Kaufmann verschiedenste Vertriebs- und Führungspositionen inne. Zuletzt verantwortete Benjamin Bubner als Head of Coface Global Solutions das Kreditversicherungsgeschäft internationaler Großkunden und Konzerne. In seiner neuen Position soll er den strategisch wichtigen Geschäftsbereich der Wirtschaftsauskünfte weiter voranbringen und den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Mit ihrem Business Information Service kombiniert Coface am Markt verfügbare Wirtschaftsinformationen mit einzigartigen Daten aus dem eigenen Kreditversicherungsgeschäft und liefert so wertvolle Einblicke in die Bonität von Unternehmen in über 220 Ländern.Katarzyna Kompowska, Coface CEO für Nordeuropa: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benjamin Bubner einen starken Leader für den Bereich Business Information gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Branchenerfahrung ist er sowohl innerhalb des Unternehmens als auch am Markt bestens vernetzt und wird wertvolle neue Impulse setzen. Coface ist bereits heute einer der am schnellsten wachsenden Anbieter für Wirtschaftsauskünfte. Diesen Erfolgskurs möchten wir fortsetzen und unsere Marktanteile weiter ausbauen."Pressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335sebastian.knierim@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51597/6004909