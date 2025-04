Berlin (ots) -Die Zukunft der digitalen Medienbeobachtung beginnt jetzt! Mit dem Start von PMG MediaMonitor erreicht professionelles Medienmonitoring ein nie dagewesenes Niveau. Dank innovativer Suchtechnologien und einer neu entwickelten Benutzeroberfläche wird die Medienauswertung schneller, präziser und intelligenter als je zuvor. Nach dem erfolgreichen Umzug profitieren jetzt alle Kunden der PMG bei ihrem täglichen Medienmonitoring von den revolutionären Vorteilen der neuen Plattform.Herzstück des neu entwickelten Portals für Kommunikationsverantwortliche ist die intelligente Suchtechnologie. Sie liefert noch einfacher maßgeschneiderte Informationen aus dem mit über 3.000 Qualitäts- und Meinungsführermedien größten Datenpool tagesaktueller Berichterstattung im deutschsprachigen Raum."Unsere Kundinnen und Kunden arbeiten jeden Morgen unter Zeitdruck. Die Medienbeobachtung mit dem Erstellen und Verbreiten von Pressespiegeln muss schnell und reibungslos ablaufen", erklärt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG. "Tempo und Zuverlässigkeit als oberste Prioritäten unserer Portalnutzer hatten wir bei der Entwicklung stets fest im Blick. Ohne Kompromisse, ohne Abstriche. Das Resultat kann sich sehen lassen: Mit PMG MediaMonitor geht die nächste Generation der digitalen Medienbeobachtung und -auswertung an den Start."Aktuelle Erkenntnisse der UX-Forschung flossen in die Entwicklung der neuen Plattform ein. Das Ergebnis ist ein Portal auf dem neuesten Stand der Technik. Es ermöglicht in kürzester Zeit das lückenlose Monitoring der Flut der täglichen Berichterstattung sowie das Erstellen und Verbreiten von Pressespiegeln und tiefergehenden Medienanalysen.Moderne Oberflächen schaffen für Nutzerinnen und Nutzer schnell eine vertraute Umgebung mit kurzen Navigationswegen.Natascha Thomas, stellvertretende Geschäftsführerin der PMG, betont den Wert des neuen Portals für Contentanbieter und Kommunikationsteams: "Wir haben hier einen zentralen Self-Service-Marktplatz in modernster digitaler Architektur entwickelt. Für eine rechtssichere Zweitvermarktung liefern über 900 deutsche und internationale Verlage Ihre Inhalte bereits seit Ende 2024 in unseren neuen PMG MediaHub. In diesen Prozess ist auch unser Konvertierungsspezialist X-CAGO integriert, der die Daten der Verlage für eine breite digitale Verwertung optimal aufbereitet. Mit dem Start von PMG MediaMonitor vervollständigen wir nun das neue PMG-Universum. Kommunikationsprofis profitieren hier von hochwertigen, kuratierten Informationen, die sie bei uns für ihre tägliche Arbeit so früh wie möglich erhalten. Eine klassische Win-win-Situation". Abschließend ergänzt Thomas: "Basierend auf unserer neuen digitalen Infrastruktur werden wir PR- und Marketing-Spezialisten sukzessive weitere wegweisende Tools zur Arbeitserleichterung anbieten können."Technologiepartner APA-Tech bringt Expertise und Know-how mitBei der Konzeption und Entwicklung stand die APA-Tech, eine Tochter der österreichischen Nachrichtenagentur APA, Pate an der Wiege von PMG MediaMonitor. Umfangreiche Erfahrungen im agilen Projektmanagement, beim Betrieb performanter Mediendatenbanken und AI-gestützter Recherchetechnologien sowie fundiertes Branchenwissen machen APA-Tech zum perfekten Partner von der ersten Idee bis hin zum laufenden Betrieb des neuen Angebots der PMG.Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KGDie PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung im deutschsprachigen Raum.Mit dem umfassenden Relaunch im Frühjahr 2025 startet die PMG den neu entwickelten PMG MediaHub. Über 900 Verlage und Contentproduzenten aus aller Welt stellen ihre Inhalte hier täglich für eine rechtssichere Zweitverwertung zur Verfügung. Von rund 5.000 Print- und Online-Medien sind mehr als 3.000 digital über das integrierte PMG MediaMonitor-Portal verfügbar. Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte an PR-Profis und Kommunikationsabteilungen in Unternehmen und Behörden sowie an professionelle Medienbeobachter.2021 erwirbt die PMG den international erfolgreichen Spezialisten für Datenkonvertierung X-CAGO aus den Niederlanden. Die PMG bietet Publishern nun maßgeschneiderte Lösungen zur digitalen Mehrfach-Verwertung ihrer Inhalte. Das Leistungsspektrum reicht von der hochwertigen Aufbereitung digitaler Daten für alle Distributionskanäle bis zur gezielten Vermarktung in der umfangreichsten tagesaktuellen Pressedatenbank im DACH-Raum.Auf Basis eines Rahmenvertrages mit den Bundesländern stellt die PMG seit 2023 das Presseportal für Schulen (PfS) bereit. Lehrkräfte können darin zentral auf die Inhalte der deutschen Presseberichterstattung zugreifen, um ihren Unterricht damit zu gestalten.Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung und dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie dem Medienverband der freien Presse.Über APA-TechAPA-Tech bietet hochwertige IT-Services rund um das Erzeugen, Analysieren, Verbreiten und Vermarkten von digitalem Content. 