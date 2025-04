Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage (https://www.vtg-mkt-apac.com/vi/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_vnaiesec_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) reflektiert über seine Zusammenarbeit mit AIESEC FHN, eine Partnerschaft, die sich auf die Unterstützung der Entwicklung junger Führungskräfte in Vietnam konzentriert. Durch diese Initiative trug Vantage zur Entwicklung von Führungskräften, strategischem Denken und Karrierewachstum bei und half dabei, die nächste Generation von Branchenführern zu formen.AIESEC ist eine unpolitische, unabhängige und gemeinnützige Organisation, die ausschließlich von jungen Menschen geleitet wird. AIESEC hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Potenzial von Führungskräften durch kulturelle Austauschprogramme, Teamwork-Erfahrungen und berufliche Weiterbildung zu entwickeln und ist zu einer wichtigen Kraft bei der Gestaltung der Zukunft junger Fachkräfte weltweit geworden.Durch die Partnerschaft mit AIESEC FHN hat sich Vantage einer globalen Initiative angeschlossen, die Innovation, Führungsqualitäten und strategisches Wachstum fördert und vietnamesischen Jugendlichen wertvolle Möglichkeiten bietet, zu lernen, sich zu engagieren und wichtige Fähigkeiten zu entwickeln.Im Rahmen dieser Partnerschaft unterstützte Vantage zwei wichtige AIESEC-Initiativen, die jungen Fachkräften Branchenwissen, Führungstraining und praktische Erfahrungen vermittelten.1. Das A-Programm: Grundlagen des ProduktmanagementsHierbei handelte sich um einen intensiven Produktmanagementkurs, der von AIESEC Vietnam organisiert wurde. Mit der Unterstützung von Vantage wurde das folgende Programm angeboten:- Umfassende Schulungen zu grundlegenden und fortgeschrittenen Konzepten des Produktmanagements.- Praktische Erfahrungen bei der Lösung realer Produktfälle, die den Teilnehmern helfen, praktische Problemlösungsfähigkeiten zu entwickeln.- Eine Mentorenserie, die Studenten mit erfahrenen Fachleuten aus der Branche zusammenbringt und wertvolle Einblicke in die berufliche Entwicklung und die besten Praktiken der Branche bietet.2. Mini-Leadership-KonferenzDiese Veranstaltung war Teil der breit angelegten AIESEC-Konferenzreihe für Führungskräfte in Zusammenarbeit mit AIESEC Vietnam (FHN Branch) und dem Diplomatic Culture Club - Foreign Trade University, Hanoi. Sie wurde entwickelt, um:- Führungskompetenzen junger Fachkräfte zu verbessern, um sie auf die Herausforderungen der Praxis vorzubereiten.- Teilnehmer mit wichtigen Fähigkeiten für den Arbeitsplatz auszustatten, die bei Arbeitgebern sehr gefragt sind.Durch die Unterstützung von Bildung, Führung und Karriereentwicklung investiert Vantage weiterhin in die Ausbildung der nächsten Generation von Führungskräften. Diese Partnerschaft mit AIESEC war Teil der umfassenderen Mission von Vantage, sinnvolle Möglichkeiten für junge Fachkräfte zu schaffen.Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, äußerte sich zu dieser Partnerschaft:"Wir bei Vantage wissen, wie wichtig es ist, die nächste Generation beim Aufbau einer starken und innovativen Zukunft zu unterstützen. Unsere Zusammenarbeit mit AIESEC FHN hat wertvolle Möglichkeiten geschaffen, junge Talente zu fördern und ihnen die Fähigkeiten, Einblicke und Führungsmöglichkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um sich in der heutigen, sich verändernden Berufswelt zurechtzufinden. Wir freuen uns, zu Initiativen beizutragen, die Kreativität, strategisches Denken und Karriereentwicklung fördern, und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie diese aufstrebenden Fachleute die Branchen von morgen gestalten."Vantage setzt sich weiterhin für die Förderung der Jugend ein und unterstützt die Führungskräfte der Zukunft durch seine laufenden Partnerschaften und Initiativen.Für weitere Informationen zu AIESEC FHN und seine Programme, besuchen Sie bitte die offizielle Website.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vtg-mkt-apac.com/vi/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_vnaiesec_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Finanzdienstleister, der seinen Kunden Zugang zum Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) für eine Vielzahl von Finanzprodukten bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung bietet Vantage eine Handelsplattform, die den Kunden den Zugang zu einer Reihe von Handelsinstrumenten ermöglicht.RISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Handel, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. 