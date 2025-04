Das erste Quartal 2025 ist zu Ende gegangen - und was die Performance der US-Aktienmärkte betrifft, handelt es sich um eines, das man lieber schnell wieder vergisst. Während der Dow Jones leicht ins Minus rutschte, büßte der marktbreite Standard & Poor's 500 bereits rund vier Prozent an Wert ein. Besonders heftig traf es die amerikanischen Technologieaktien, die im Schnitt knapp zweistellig verloren.Während viele Investoren auf einen Rebound hoffen, sieht einer in den jüngsten Verlusten lediglich ...

