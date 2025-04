Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion ist erhöht und entsprechend haben die Kurse am deutschen Rentenmarkt deutlich zugelegt, so die Analysten der Helaba.Der für 10-jährige Bundesanleihen maßgebliche Bund-Future habe dabei die letzten Hochs bei 129,60 überwunden und Kurs auf die 55-Tage-Linie genommen, die heute bei 130,14 verlaufe. Ein weiterer Widerstand lauere bei 130,26 in Form des 61,8%-Retracements des März-Abwärtsimpulses. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...