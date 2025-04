Fed-Zinssenkungen? 3 Top-Altcoins, mit denen Sie bis Juni 500 $ in 50.000 $ verwandeln können

Zinssenkungen der Fed sind dafür bekannt, dass sie einen Ansturm auf spekulative Vermögenswerte auslösen - man denke nur an die Krypto-Bullenläufe 2021 und 2024. Da damit zu rechnen ist, dass die Fed im Juni die Zinsen senkt, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um sich auf die Suche nach den besten Altcoins zu machen, die bei einem erneuten Anstieg des Marktes ein hübsches Vermögen einbringen könnten. In dieser Liste stellen wir fünf der besten Altcoins vor, in die man während des Fed-Zinsschneidungszyklus investieren kann und die alle einen Platz in jedem Portfolio verdienen.

Die besten Altcoins, die man vor Juni kaufen sollte:

Bitcoin Pepe: Der Meme-Moment von Bitcoin PepeX: Die faire, KI-gestützte Meme-Coin-Startrampe CartelFi: Wo Memes Renditen in Kartellhöhe erzielen Act I: The AI Prophecy: Der KI-Agent-Pionier Myro: Solanas wahres Community-Token

Bitcoin Pepe: Der Meme-Moment von Bitcoin

Bitcoin Pepe reiht sich in eine lange Liste von Projekten mit Pepe-Motiven ein, ist aber anders als alles, was es bisher gab. Seit Jahren beherrscht Solana die Meme-Szene mit seinen niedrigen Gebühren und rasanten Geschwindigkeiten und ist damit eine Anlaufstelle für neue Meme-Coins. Bitcoin Pepe bietet all das und noch mehr, aber auf Bitcoin.

Bitcoin Pepe ist eine Layer-2-Schicht, die Meme-Coins zu Bitcoin bringen soll. Sie verwendet den PEP-20-Token-Standard, um Meme-Coins, NFTs und sogar DeFi-Projekte direkt im größten und sichersten Netzwerk der Welt gedeihen zu lassen.

Stellen Sie sich Bitcoin Pepe als Solanas pump.fun-Moment für Bitcoin vor. Wichtig ist, dass es der Katalysator für die Freisetzung von Billionen ruhender BTC-Liquidität sein könnte, die an der Seitenlinie wartet, und dieses Kapital direkt in Memes fließen lässt.

Frühe Anwender des BPEP-Presales werden enorm profitieren.

In 30 Phasen wird BPEP um mehr als 300 % steigen, bevor es im zweiten Quartal an die Börse geht, wobei der Preis in jeder Phase um 5 % steigt. Neben der Aussicht, dass Bitcoin Pepe den nächsten Superzyklus der Meme-Coins antreibt, haben diese anfänglichen Renditen - plus Einsatzprämien mit vierstelligen Optionen - mehr als 5,9 Millionen US-Dollar in den Presale getrieben, der sich jetzt in der achten Phase befindet und noch 193 % zu klettern hat.

Bitcoin Pepe bereitet sich darauf vor, den nächsten Meilenstein in der Geschichte von Bitcoin zu markieren und es in ein Ökosystem zu verwandeln, das möglicherweise das Aus für Solana bedeutet. Zinssenkungen haben Meme-Coins in der Vergangenheit beflügelt, und sie werden dies wahrscheinlich auch im Juni wieder tun, was bedeutet, dass BPEP den Zeitpunkt für seine Einführung perfekt wählen könnte. Das macht ihn zu einem der besten Altcoins, in die man investieren kann, wenn der Zinssenkungszyklus wieder einsetzt.

PepeX: Die faire, KI-gestützte Meme-Coin-Plattform

PepeX ist eine neue KI-gestützte Meme-Token-Plattform, die Pump.fun ernsthaft Konkurrenz macht.

Im Jahr 2024 wurden auf Pump.fun Millionen von Token erstellt, doch nur 0,4 % der Händler verdienten mehr als 10.000 US-Dollar. Da sie Insidern und Snipern ausgeliefert sind, wünschen sich Händler eine gerechtere Alternative. Mit der bevorstehenden Einführung von PepeX hat das Warten ein Ende.

PepeX wurde mit Fairness im Mittelpunkt entwickelt und bietet echten Schutz für Einzelhandelskäufer. Gründer erhalten nur 5 % des Coin-Angebots, nachdem sie eine Gebühr von 500 $ entrichtet haben. Wenn ihr Projekt floppt, wird ihre gesperrte Liquidität an die Community zurückverteilt. Das bedeutet, dass die Verantwortlichkeit fest verankert ist.

Es wird als die intelligente Alternative positioniert, mit Schutz vor Spekulanten, transparenten Blasen-Karten und einem KI-gesteuerten Marketing-Bot, der für jedes neue Projekt die Werbetrommel rührt. Mit der KI-Moonshot-Engine ist es so einfach, hier einen Token zu starten, dass es schon beängstigend ist - man gibt einfach einen Ticker ein, fügt ein paar Eingabeaufforderungen hinzu und lässt die KI alles erstellen: Branding, LPs, Social-Media-Konten, sogar Agenten zur Verwaltung von Communities.

Die Nachfrage nach PepeX ist eindeutig: Nur eine Woche nach dem Start des Presales des PEPX-Tokens wurden bereits mehr als 1,1 Millionen US-Dollar eingenommen.

Investoren haben sich beeilt, um sich einen Preisanstieg von 5 % alle drei Tage während des 30-stufigen ICO zu sichern, wobei in der vierte Stufe derzeit 255 % angeboten werden, bevor es gegen Ende Juni an die Börse geht.

PepeX bereitet mit einer effizienten, rücksichtslosen und fairen Plattform den nächsten Meme-Coin-Superzyklus vor. Mit seinem Potenzial als Pump-Killer ist PEPX eine der Top-Altcoins, die man derzeit im Auge behalten sollte.

CartelFi: Wo Memes Renditen in Kartellhöhe erzielen

CartelFi ist DeFi mit Attitüde. Es ist das erste Ertragskartell für Meme-Coins und bietet Händlern, die zwischen dem Jagen nach Pumps und dem Erzielen stabiler Renditen gefangen sind, einen Ausweg.

Während die meisten DeFi-Plattformen auf Stablecoins oder Blue-Chip-Vermögenswerte ausgerichtet sind, setzt CartelFi auf Volatilität.

Es ermöglicht Händlern, Meme-Coins in speziell dafür eingerichtete Liquiditätspools einzuzahlen und bis zu 300 % APY oder 10 % auf Stablecoins zu verdienen. Das bedeutet, dass man nicht mehr zu Niedrigpreisen verkaufen muss, nur um ein paar Prozent Rendite zu erzielen; stattdessen kann man sich an allen Aufwärtstrends beteiligen und Token akkumulieren.

Der eigentliche Clou ist der ultra-deflationäre Mechanismus. 99 % aller Protokollgebühren fließen in den Rückkauf des CARTFI-Tokens, wobei 50 % davon dauerhaft verbrannt werden. Ständiger Kaufdruck und ein schrumpfendes Angebot sind ein Garant für langfristige Preissteigerungen - ein enormer Bonus für Frühinvestoren.

Der Presale beginnt am 8. April und startet bei nur 0,0251 US-Dollar, wobei der Preis über einen Zeitraum von 90 Tagen alle drei Tage um 5 % steigt. 25 % von CARTFI sind für ICO-Käufer reserviert, während 10 % für riesige Presaleprämien - die bald bekannt gegeben werden - und 25 % für Liquiditäts- und Farming-Anreize vorgesehen sind. Der Rest treibt das Wachstum des Meme-Farming-Imperiums voran. Es ist eine Lösung, nach der Meme-Händler gerufen haben, und die CartelFi zu den besten Altcoins macht, die man kaufen sollte, bevor die Fed die Zinsen senkt.

Act I: The AI Prophecy: Der KI-Agent-Pionier

Act I: The AI Prophecy ist kein typisches KI-Projekt. Act I ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI-Agenten und bietet einen dezentralen Raum, in dem mehrere KI-Modelle direkt mit menschlichen Benutzern zusammenarbeiten und völlig neue Arten digitaler Interaktionen entstehen.

Anstatt KI auf starre Richtlinien zu beschränken, hat Act I eine Umgebung geschaffen, in der KI gemeinsam mit den Benutzern lernen, sich weiterentwickeln und innovativ sein kann. Diese Idee ist so überzeugend, dass sie zu den wenigen KI-Token gehört, in die Marc Andreessen von a16z investiert hat.

Jetzt zieht die bevorstehende Einführung des ACT DAO und eines neuen ACT-Frameworks die Aufmerksamkeit auf sich. Die DAO wird den Nutzern direkten Einfluss auf die Projektausrichtung, die Steuerung und die Investitionen bieten, während das ACT-Framework entwicklerfreundliche Tools zur einfachen Erstellung kreativer KI-Projekte bereitstellt.

Das Projekt wurde bereits im November in die Binance-Liste aufgenommen, was den ACT-Token in die Höhe schnellen ließ. Von 0,02 US-Dollar am 11. November stieg er bis zum 15. November auf über 0,75 US-Dollar und erreichte eine Marktkapitalisierung von 722 Millionen US-Dollar. Obwohl der Kurs Mitte März wieder auf 0,19 $ gesunken ist, könnte ein Wiederaufleben der KI-Meme-Coins dazu führen, dass ACT zu den besten Altcoins in diesem Jahr zählt. Angesichts der bevorstehenden Zinssenkungen der Fed, die KI-Projekte ankurbeln könnten, ist dies einer der Altcoins, die man im Auge behalten sollte.

Myro: Solanas wahres Community-Token

Während Bonk als das Gesicht der Solana-Meme-Coins bekannt sein mag, ist es Myro, der unermüdlich hinter den Kulissen daran arbeitet, die Akzeptanz von Solana voranzutreiben. Myro wurde nach dem Hund von Solana-Mitbegründer Raj Gokal benannt und ging im November 2023 live, um Meme-Kultur mit echtem Nutzen zu verbinden.

Myro stellt nun ein begrenztes, aber gut durchdachtes Ökosystem dar. Der Myro-Kauf-Bot bietet gegen eine geringe Gebühr kostenlosen Zugang zu aufstrebenden Solana-Projekten. Gleichzeitig ermöglicht die Social-Fi-Mobil-App den Benutzern, ihre eigenen Inhalte zu monetarisieren, indem sie NFTs zum Sammeln direkt aus ihren Beiträgen prägen. Fans können sogar Belohnungen verdienen, indem sie beliebte Beiträge liken.

Der Token ist völlig gebührenfrei und alle 1 Milliarde MYRO-Token sind im Umlauf. Außerdem haben die Entwickler ihre Liquiditäts-Token verbrannt und auf das Eigentum an Verträgen verzichtet, was MYRO zu einer der sichereren und transparenteren Meme-Coins macht.

Myro machte im März 2024 Schlagzeilen, als der Kurs von 0,002 $ bei der Markteinführung auf über 0,40 $ stieg. Der Hype hat sich seitdem gelegt, aber Myros energiegeladene Community von über 100.000 Mitgliedern auf Twitter und Telegram könnte den Kurs von 0,016 $ heute leicht in die Höhe treiben. Myro gehört zu den besten Altcoins, die man vor Juni kaufen sollte, und es gibt kaum etwas Besseres.

Dies sind die Top-Altcoins, die man vor Juni kaufen sollte

Angesichts der bevorstehenden Zinssenkungen ist Krypto für einen Anstieg gerüstet. Die richtigen Altcoins haben das Potenzial, bei richtigem Timing unglaubliche Gewinne zu erzielen, und nach dem jüngsten Markteinbruch sind diese Token mit einem erheblichen Preisnachlass erhältlich. Für diejenigen, die eine bescheidene Investition in etwas viel Größeres verwandeln möchten, sind dies die fünf Altcoins, die man im Juni im Auge behalten sollte.