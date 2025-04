Die Vonovia-Aktie kann am Donnerstag, während die Börsen weltweit deutlich unter Druck stehen, um +4% zulegen. Hat die Börse endlich das Schnäppchen erkannt? Und kommt jetzt die deutliche Rallye? Zoll-Wahnsinn treibt Nachfrage Am Donnerstag sind die Börsen deutlich in Aufruhr, nachdem Donald Trump seine neuen Pläne für ein XXL-Zollpaket verkündet hat, das am Samstag in Kraft treten soll. Dadurch fürchten Experten nicht nur ein Ende des weltweiten ...

