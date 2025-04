Am Donnerstag steht die Aktie von Volkswagen massiv unter Druck. Grund sind erneut die Nachrichten rund um US-Zölle. Dadurch könnte es jetzt für Aktionäre zappenduster werden. Trump-Zölle sorgen für Belastung Donald Trump ist erneut ein Belastungsfaktor für die deutschen Autobauer an der Börse. Im Rahmen des vom Präsidenten angekündigten Zollpaketes sind auch die bereits erwarteten Einfuhrbeschränkungen für Vehikel aus Deutschland in Höhe von 25% ...

