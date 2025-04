BearingPoint unterstützt die BMW Group beim Aufbau eines zentralen Datenhubs, um eine qualitativ hochwertige Datenbasis für die Elektrik-/Elektronik-Entwicklung (E/E) zu schaffen, die abteilungsübergreifende digitale Durchgängigkeit zu ermöglichen und die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen.

Sowohl der technologische Wandel hin zu mehr Elektromobilität als auch die Allgegenwärtigkeit von Software in nahezu allen Komponenten moderner Fahrzeuge treibt die Komplexität des Fahrzeugentwicklungsprozesses und erhöht den Abstimmungsaufwand zwischen den beteiligten Fachabteilungen bei gleichzeitigem Wettbewerbsdruck, die Entwicklungszyklen zu verkürzen. Die traditionelle Herangehensweise Daten über Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen zwischen IT-Systemen auszutauschen oder gar nur manuell zu pflegen und zu verteilen, ist vor diesem Hintergrund zunehmend ineffizient und führt zu Inkonsistenzen. Besonders in der Steuergeräte- und Bordnetzentwicklung ist jedoch eine hohe Datenkonsistenz essenziell, um eine reibungslose Entwicklung, Integration und Absicherung zu gewährleisten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250403986493/de/

BearingPoint unterstützt die BMW Group beim Aufbau eines zentralen Datenhubs, um eine qualitativ hochwertige Datenbasis für die Elektrik-/Elektronik-Entwicklung (E/E) zu schaffen, die abteilungsübergreifende digitale Durchgängigkeit zu ermöglichen und die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen.

Der Aufbau eines zentralen Stammdatenhubs für die Elektrik/Elektronik-Entwicklung

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat die BMW Group den Aufbau eines zentralen Stammdatenhubs initiiert und BearingPoint mit der fachlichen Konzeption des Stammdaten-Portfolios, sowie der technischen Integration und dem laufenden Betrieb beauftragt. Dieser Hub dient als zentrale Datendrehscheibe im E/E-Entwicklungsprozess. Relevante Daten werden teilweise in Echtzeit aus dem IT-System, in dem sie entstehen, importiert, fachlich und technisch harmonisiert sowie mit anderen Daten verknüpft und anschließend an alle IT-Systeme, deren Nutzer sie für ihre Entwicklungsaktivitäten benötigen, weiterverteilt. Hierfür wurden robuste, aber flexible Standardschnittstellen entwickelt, die den Datenaustausch stark vereinfachen.

BearingPoint entwickelt hierbei jedoch nicht nur die zugrundeliegende Datenplattform und technische Integration mit über 70 IT-Systemen, sondern unterstützt die BMW Group insbesondere auch bei der fachlichen Harmonisierung der verteilten Daten. Diese ist notwendig, um den unterschiedlichen Perspektiven und Anforderungen verschiedener Fachbereiche an die Entwicklung von Steuergeräten und die zugrundeliegenden Daten gerecht zu werden. Zusätzlich wird die Qualität der verarbeiteten Daten proaktiv sichergestellt, um der Verteilung fehlerhafter Datensätze im Unternehmen vorzubeugen.

"In enger Zusammenarbeit mit der BMW Group haben wir eine Lösung entwickelt, die digitale Durchgängigkeit ermöglicht und so die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit bedeutend stärkt, um der steigenden Komplexität der modernen Fahrzeugentwicklung zu begegnen. Sie spiegelt das transformative Potential wider, das insbesondere hochqualitative, konsistente und vor allem verfügbare Daten auf Geschäftsprozesse haben, und das in der Verknüpfung von Spitzentechnologie mit der richtigen Datenstrategie liegt", so Dr. Patrick Kirchhof, Partner bei BearingPoint.

Verkürzung der Produkteinführungszeit und Verbesserung der Datenqualität

Die zentrale Bereitstellung des Daten-Hubs hat bei der BMW Group die Effizienz des Produktentwicklungsprozesses gesteigert. Er ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit verschiedenster Fachbereiche auf Grundlage einer fachlich und technisch harmonisierten, aktuellen sowie hoch-qualitativen Datenbasis. Er unterstützt somit schnellere Entwicklungszyklen in Zeiten steigender Fahrzeugkomplexität. Gleichzeitig vereinfacht die zentrale Bereitstellung die IT-Landschaft durch die Reduktion von Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen und reduziert somit Entwicklungs- und Wartungsaufwände signifikant. Insgesamt trägt der Daten-Hub dazu bei, den Produktentwicklungsprozess kontinuierlich zu optimieren.

Die vollständige Projektreferenz ist hier verfügbar: https://www.bearingpoint.com/de-de/publikationen-and-events/projektbeispiele/bmw-group/

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People Strategy, Customer Growth, Finance Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

Data Quality Navigator: https://dataqualitynavigator.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250403986493/de/

Contacts:

Pressekontakt

Alexander Bock

Global Senior Manager Communications

Tel: +49 89 540338029

E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.com