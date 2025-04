Der finnische Technologiekonzern sichert Aufträge zur Anlagenmodernisierung in Indien und Finnland, während die Aktie deutlich unter ihrem Jahreshöchststand notiert.

Der finnische Prozesstechnologie- und Automationskonzern Valmet Oyj verzeichnet am Donnerstag einen deutlichen Kursrückgang von 4,15 Prozent auf 23,78 Euro. Innerhalb der letzten Woche hat die Aktie sogar knapp 9,4 Prozent an Wert eingebüßt und liegt damit mehr als 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 30,00 Euro.

Valmet wird eine umfangreiche Modernisierung der Brau- und Waschprozesse bei Grasim Industries Limited am Standort Harihar Kumarapatnam in Karnataka, Indien, durchführen. Das am 3. April bekanntgegebene Projekt umfasst den Umbau der Brau-Wasch- und Verdampfungsanlage sowie die Lieferung einer neuen Bleichanlage. Die Maßnahmen sollen die Energieeffizienz steigern und den Wasserverbrauch reduzieren, was mit den Umweltzielen des indischen Unternehmens übereinstimmt. Die Implementierung ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

Automatisierungssystem-Modernisierung in Finnland

Einen Tag zuvor, am 2. April, konnte Valmet einen weiteren Auftrag verbuchen. Das Unternehmen wird das Automatisierungssystem des Kraftwerks Pursiala von ESE-Energia Oy in Mikkeli, Finnland, modernisieren. Das veraltete System soll durch das Valmet DNAe Distributed Control System ersetzt werden. Diese technologische Erneuerung zielt darauf ab, die Betriebsleistung und Zuverlässigkeit des Kraftwerks zu verbessern. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Geschäftsentwicklung und Unternehmensausrichtung

Die Hauptversammlung von Valmet, die am 26. März stattfand, bestätigte die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Diese basiert auf nachhaltigem Wachstum, technologischer Innovation und globaler Präsenz. Die Strategie zielt auf eine weitere Stärkung der Marktposition in den Kernbereichen sowie die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten ab.

Für Investoren und Analysten relevant ist zudem die Verschiebung des Veröffentlichungstermins für den Zwischenbericht zum ersten Quartal 2025. Dieser wird nicht wie ursprünglich geplant am 20. April, sondern erst am 23. April 2025 veröffentlicht. Der Bericht wird Einblicke in die aktuelle finanzielle Performance des Unternehmens geben, die angesichts der jüngsten Kursentwicklung - mit einem Rückgang von fast 10 Prozent im letzten Monat - mit besonderem Interesse verfolgt werden dürfte.

