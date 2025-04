Hamburg (ots) -Die Sieger des renommierten HÄUSER-AWARD 2025 stehen fest. Unter dem Motto "Einfach gute Häuser" haben das Premium-Magazin für internationale Architektur und modernes Design HÄUSER, der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA), der Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) sowie die Partnerunternehmen JUNG und Parkett Dietrich besonders gelungene Einfamilienhäuser aus Belgien, Österreich, Deutschland und Spanien ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am gestrigen Abend im Rahmen der JUNG Elbgespräche im Business Club Hamburg an der Elbchaussee statt.Gesucht wurden individuelle, flexible und nachhaltige Einfamilienhäuser - gebaut für die Anforderungen von morgen. Im Fokus standen Gebäude mit raffiniert geplanten Grundrissen, die sich wandelnden Lebenssituationen anpassen, sowie Projekte, die auf energieeffiziente Bauweisen, klimaschonende Materialien und innovative Konstruktionen setzen. Neben Neubauten konnten auch Umbauten und Erweiterungen eingereicht werden.Anne Zuber, Chefredakteurin HÄUSER: "In einer Zeit von Klimakrise, Energieengpässen und knapper werdenden Ressourcen wird es immer wichtiger, Architektur neu zu denken. 'Einfach gute Häuser' bedeutet für uns nicht Verzicht, sondern das bewusste Reduzieren aufs Wesentliche - funktional, ökologisch und ästhetisch anspruchsvoll zugleich."Die Preisträger des HÄUSER-AWARD 2025Den 1. Preis in Höhe von 6.000 Euro erhalten Jan Baes und Petra Decouttere vom Büro AE-architecten für das Einfamilienhaus SL in Gentbrugge, Belgien. Der 2. Preis, dotiert mit jeweils 3.500 Euro, wurde zweimal vergeben: Ausgezeichnet wurden das Haus in Alt-Klarenthal in Wiesbaden von Johannes Busch Architekt sowie das Haus Gapfohl in Laterns (Vorarlberg, Österreich) von bernardo bader architekten. Der 3. Preis in Höhe von 2.000 Euro geht an Caramel architektInnen mit Strukteur, Juliane Seidl, für das Haus Linalotte in Linz, Österreich. Den Interior-Preis, der in Kooperation mit Parkett Dietrich vergeben wurde und herausragende innenräumliche Gestaltung würdigt, erhalten mit einem Preisgeld von 2.000 Euro Harquitectes für das Haus 1736 in Barcelona, Spanien. Zusätzlich zeichnete der VPB die Bauherren der preisgekrönten Objekte mit einer Prämie von je 1.000 Euro aus. Der Leserpreis geht an dury et hambsch architektur für das "Haus am Hang" in Erlenbach.Mehr zu den Preisträgern des HÄUSER-AWARD 2025.Die Gewinner des HÄUSER-AWARD 2025 wurden von einer hochkarätig besetzten Fachjury ermittelt: Architektin Tanja Lincke, Susanne Wartzeck, Präsidentin des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA), Thomas Penningh, Präsident des Verbands Privater Bauherren (VPB), Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, sowie Anne Zuber, Chefredakteurin von HÄUSER, gehörten ihr an. Den undotierten Leserpreis hingegen bestimmten die Leserinnen und Leser des Magazins in einer Online-Abstimmung.Die Sieger des HÄUSER-AWARD 2025 präsentiert die Redaktion in der aktuellen Ausgabe HÄUSER (02/2025, ab 11. April im Handel) und unter haeuser-award.de. Das Buch zum Award, "Einfach gute Häuser" von Bettina Hintze, ist bereits im Prestel Verlag München erschienen.Über den HÄUSER-AWARD:Seit 2004 zeichnet das Premium-Magazin HÄUSER mit dem HÄUSER-AWARD innovative Einfamilienhäuser aus. Über 2.500 Projekte wurden bisher eingereicht - damit gehört der Award zu den bedeutendsten Architekturpreisen Europas in seinem Bereich. Unterstützt wird der Wettbewerb vom BDA, dem VPB, JUNG und Parkett Dietrich. Weitere Informationen unter: www.haeuser-award.dePressekontakt:Alisa Mairin BerberichJunior Managerin Unternehmenskommunikation / BRIGITTE, GALA, CHEFKOCH, SCHÖNER WOHNEN, COUCH, HÄUSER, ART, Eltern, Deutscher PressevertriebT: +49 221 456-74107AlisaMairin.Berberich@rtl.deOriginal-Content von: HÄUSER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41307/6005032