Bitcoin Kurs Prognose: Top-Krypto-Analyst hält BTC-Preis von 200.000 US-Dollar noch in 2025 für realistisch

Der Bitcoin Kurs wurde in den vergangenen Wochen von einer längeren Seitwärtsbewegung bestimmt: Seit Anfang März gab es kaum Kursveränderungen und der Raum zwischen 80.000 und 90.000 US-Dollar wurde seit fast einem Monat nicht mehr verlassen.

Trotzdem sind sich fast alle Finanzexperten einig: Noch im Jahr 2025 wird dieser Trend durchbrochen und eine bullishe Bewegung könnte den Preis in die Höhe treiben. Der Krypto-Analyst "Mags" hält es sogar für realistisch, dass noch im laufenden Jahr die Marke von 200.000 US-Dollar erreicht wird - trotz derzeit bearisher Bedingungen am Markt.

Krypto-Zyklus wiederholt sich: Analyst weist auf steigende Jahreskerzen hin

In seinem Tweet beschäftigt sich der Krypto-Experte "Mags" mit dem klassischen Zyklus, den Bitcoin seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2009 immer wieder durchlaufen hatte: Zunächst erreicht der BTC-Kurs ein lokales Tief, beginnt daraufhin mit der Erholung steigt stark nach oben, bevor dann der Bärenmarkt übernimmt und in einem erneuten lokalen Tief mündet. Dabei sei im Jahr nach dem lokalen Tief immer wieder ein neues Allzeithoch erreicht worden.

Laut dem Krypto-Analysten befinden wir uns derzeit in genau diesem Jahr, das auf den Bärenzyklus folgt, wobei in den letzten Zyklen immer wieder ein neues Allzeithoch erreicht wurde, das nur knapp über dem letzten ATH gelegen hat. So prognostiziert der Krypto-Experte, dass noch 2025 ein neues Allzeithoch erreicht werden wird. Sollte der Markt zudem bullish auf den kommenden Anstieg reagieren, könnte der BTC-Preis sogar über die Marke von 200.000 US-Dollar steigen.

Tatsächlich veröffentlichte er sogar eine weitere bullishe Prognose für die kommenden Monate und erklärt anhand dieser, dass noch im Sommer 2025 die Marke von 220.000 US-Dollar erreicht werden könnte. Hierbei beruft er sich auf den technischen Indikator "EMA Ribbons", wobei diese Bänder einen klaren Trend nach oben prognostizieren sollen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der Bitcoin Kurs bei 83.680 US-Dollar und soll laut "Mags" in den kommenden Wochen bereits mit seinem starken Anstieg beginnen.

Sollte er mit seiner BTC-Prognose recht behalten, könnten BTC-Investoren davon profitieren, zum jetzigen Zeitpunkt in den Markt einzusteigen. Doch nicht nur Bitcoin-Anleger selbst profitieren von steigenden Preisen. Der weltweit erste Bitcoin-Meme-Token BTC Bull ($BTCBULL) verspricht seinen Investoren, dass sogar BTC-Airdrops verteilt werden, wenn der Kurs gewisse Meilensteine überschreitet. Einige davon könnten bereits 2025 erreicht werden, wenn sich die oben genannte Prognose tatsächlich bewahrheitet.

Erfolgreicher Presale mit Bitcoin-Ansatz: Was bietet BTC Bull?

Das Konzept von BTC Bull fokussiert sich voll und ganz auf die kommenden Erfolge des großen Bitcoins: Steigt dieser an und erreicht ein neues Allzeithoch bei den Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar, so werden jedes Mal BTC-Airdrops an die Investoren des BTCBULL-Tokens verteilt. Sollte "Mags" mit seiner Einschätzung also recht behalten, dürften die ersten zwei Airdrop-Runden noch im laufenden Jahr an die Investoren gehen.

Außerdem werden immer dann eine Million BTC Bull Coins verbrannt, wenn das vorherige Allzeithoch um 25.000 US-Dollar überschritten wird. Das soll dafür sorgen, dass die BTCBULL-Anleger von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren und die Knappheit am Markt den BTCBULL-Preis ebenfalls in die Höhe steigen lässt.

Derzeit befindet sich der BTCBULL-Token noch im Presale und konnte hier bereits in Budget von über 4,39 Millionen US-Dollar sammeln. Neben der Hoffnung auf steigende BTC-Preise dürfte auch das erste Staking-Angebot eine wichtige Rolle spielen: Wer noch heute in den BTC Bull Coin investiert, kann diesen nämlich direkt zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 95 Prozent anlegen und so ein erstes passives Einkommen erzielen.

Das offizielle Whitepaper verrät zudem, dass die Entwickler zunächst die eigene Community stärken möchten. Es könnte also die eine oder andere Bonusaktion geben, an der frühzeitige Anleger teilnehmen könnten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.