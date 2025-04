Birsfelden (ots) -Sanfter Haselnussgeschmack und feine Karamellnoten erweitern das nachhaltige SortimentCoffeeB, das innovative Kapselsystem ohne Kapsel, ergänzt sein Sortiment um zwei neue, aromatische Kaffeesorten: HAZELNUT und CARAMEL. Mit diesen Neuzugängen bietet CoffeeB (https://www.coffeeb.com/de-de) noch mehr Genussvielfalt - nachhaltig, mit natürlichen Aromen und ganz ohne Kapselabfall.CoffeeB vereint, was im Kaffeebereich bisher kaum möglich war: volles Aroma, einfache Zubereitung und Nachhaltigkeit. Die kompostierbaren Coffee Balls hinterlassen keinen Müll, während die patentierte Brühtechnologie und die ausgezeichnete Kaffeequalität für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis sorgen.Die neuen Sorten HAZELNUT und CARAMEL, beide aus 100 % Arabicabohnen, erweitern das Angebot jetzt um zwei raffinierte Aromavarianten:\u25cf HAZELNUT besticht durch einen cremig-harmonischen Geschmack mit Noten von frisch gerösteten Haselnüssen. Sie eignet sich perfekt für alle, die einen sanften, nussigen Genussmoment suchen.- Lungo-Röstung aus 100 % Arabica-Bohnen- Intensität: 6/10- Aroma: Haselnuss- Charakter: Harmonisch, nussig und cremig- UVP: 4.95 CHF\u25cf CARAMEL überzeugt mit verführerischem Karamellaroma und lässt sich als Lungo oder Espresso genießen - pur oder mit Milch.- Lungo-Röstung aus 100 % Arabica-Bohnen- Intensität: 5/10- Aroma: Karamell- Charakter: Karamellig, raffiniert und ausgewogen- UVP: 4.95 CHFBeide Varianten eignen sich ideal für Kaffeespezialitäten wie Cappuccino oder Latte Macchiato und sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis.Kaffeepause oder Dessertpause? Diese Frage stellt sich ab sofort bei diesen Neuzugängen, beide sind die ideale süsse Versuchung am Nachmittag oder der perfekte, mit natürlichen Aromen verfeinerte, Kaffeegenuss als Start in den Tag.100 % Arabica Bohnen machen jeden Schluck zum besonderen Moment, bleibt bei diesem natürlichen Genuss ganz ohne Kapsel nur noch die Entscheidung offen: Hazelnut oder Caramel?Seit dem 3. März 2025 sind beide Sorten bei der Migros sowie auf www.coffeeb.com erhältlich. CoffeeB bleibt seinem Anspruch treu, nachhaltigen Kaffeegenuss ohne Kompromisse zu bieten und lädt dazu ein, den eigenen Kaffeegenuss nach Lust und Laune zu variieren - immer mit gutem Gewissen. Mehr Informationen sind auf www.coffeeb.com zu finden.Pressekontakt:Medienbüro CoffeeBIsabelle Ritterisabelle@schroederschoembs.comT +49 30 349 964-38Schröder+Schömbs PRTorstraße 10710119 BerlinOriginal-Content von: CoffeeB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095328/100930258