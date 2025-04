Berlin (ots) -Auf der diesjährigen ISH in Frankfurt wurde zum sechsten Mal die begehrte Auszeichnung "Die Ofenflamme" verliehen. Seit zehn Jahren würdigt dieser renommierte Designpreis das herausragende Können im europäischen Ofenbau. Das Serviceportal "Intelligent heizen" (https://intelligent-heizen.info) stellt die Gewinner vor und gibt Einblick in die kreative Welt der Ofenbauer.Schwebend, massiv gebaut oder wie Chamäleons im Mobiliar verschwindend - Feuerstätten wie Kachelöfen, Heizkamine und andere Einzelraumfeuerungsanlagen sind weit mehr als nur Wärmequellen. Sie stellen einen Ort dar, an dem Menschen zusammenkommen. Gleichzeitig verleihen sie dem Wohnraum einen eigenen Charakter - je nachdem, auf welches Modell die Wahl fällt. Die Auswahl reicht von offenen Feuerstellen im Wohnraum, Öfen als Raumtrenner zwischen Küche, Essbereich und Wohnzimmer bis hin zu traditionellen Kachelöfen in neuem Design.Das Besondere im FokusMit dem Designpreis "Die Ofenflamme" werden handwerklich gefertigte Feuerstätten ausgezeichnet, die durch außergewöhnliches Design hervorstechen. Die interdisziplinär besetzte Fachjury bewertet die Feuerstätten nach verschiedenen Kriterien, darunter:- ästhetische Gestaltung- Integration in den Wohnraum- Farbzusammenstellung und Materialwahl- Harmonie von Formen und SymmetrieDie Gewinner: meisterhaftes Design und handwerkliche TraditionÖfen stehen sinnbildlich für Tradition, Innovation, Geborgenheit und Nachhaltigkeit. In der modernen Ofenkultur verbinden sich ursprüngliche Symbolik mit einem hohen Anspruch an Design und Technik, wie die diesjährigen Gewinner eindrucksvoll beweisen.1. Julian Stern aus Deutschland - minimalistischer Einbau-Kamin: Er macht den Kamin zum Blickfang einer Möbelwand und lässt die Technik im Möbelstück selbst verschwinden.2. Tobias Weber aus Luxemburg - Wohnwand mit offener Feuerstelle: In einer architektonischen Installation integriert Tobias Weber aus Luxemburg eine offene Feuerstelle in die Wand des Wohnraums.3. Andreas Pöhl aus Italien - Wärmequelle, Kochstelle und Möbelstück in einem: Andreas Pöhl aus Italien macht einen modular aufgebauten Speicherofen zum zentralen Raumobjekt.4. Otto Gschwend aus Deutschland - smaragdgrünes Juwel im Holzhaus: Mit einem smaragdgrünen Speicherofen in minimalistischem Design setzt Otto Gschwend aus Kempten ein deutliches, modernes Statement.5. Tobias Rutz aus der Schweiz - Wabi-Sabi: Tobias Rutz hat eine kombinierte Anlage mit Kachelofen und Kochherd gebaut, in der sich innovative Technik und Liebe zum Detail verbinden.Bilder zu den prämierten Öfen finden auf der Webseite von "Intelligent heizen". (https://intelligent-heizen.info/bilder-ofenflamme/)Individuelle Entwürfe: weitere AuszeichnungenDie Gestaltung moderner Kaminöfen und Kaminanlagen ist eine Aufgabe, die so individuell ist wie die Menschen, für die sie gebaut werden. Das wird bei der Vergabe der Sonderpreise und weiteren Prämierungen berücksichtigt.Die zwei Sonderpreise gingen an Günther Seyrlehner aus Behamberg (Österreich) undHendrik Kraus aus Kolbermoor. Außerdem wurden sieben weitere Feuerstätten für ihr besonderes Design ausgezeichnet (Samuel Schneider aus Bad Ragaz, Schweiz, Hendrik Schütze aus Großenhain, Andreas Neuer aus Lüdinghausen, Tobias Pelz aus Korbach, Martin Rogmans aus Gangkofen, Reto Kälin aus Gross, Schweiz, und Hendrik Kraus aus Kolbermoor). Alle prämierten Teilnehmenden werden in den Fachmedien und der Publikumszeitschrift "Kamine & Kachelöfen" vorgestellt.Designpreis "Ofenflamme"Der Wettbewerb wird vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und der Zeitschrift "Kamine & Kachelöfen" aus dem Bauhelden Media Verlag europaweit ausgeschrieben. Den Designpreis unterstützen die Vereinigung europäischer Kachelofenbauerverbände (VEUKO), der Gesamtverband Ofenbau (GVOB) und die VdZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.Grundwissen OfenWer einen Ofen besitzt oder sich einen anschaffen möchte, sollte über ein solides Wissen zum Thema Heizen mit Holz verfügen. Denn dadurch lassen sich einige Bedienungsfehler vermeiden. Wichtige Informationen wie zur Lagerung des Holzes vermittelt das Ofenquiz (https://intelligent-heizen.info/ofenquiz/) auf dem Portal "Intelligent heizen".Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein Angebot der VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. (http://www.vdzev.de/) Seit 2007 informiert das Serviceportal technologieoffen und energieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftliche Heizungsmodernisierung und Lüftung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sie unter www.intelligent-heizen.info (https://intelligent-heizen.info/presse/). Tipps für energiesparendes Heizen und aktuelle Informationen gibt es auch auf Instagram (https://www.instagram.com/intelligentheizen/). 