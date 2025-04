US-Präsident Donald Trump hat vergangene Woche Sonderzölle für die Automobilindustrie angekündigt. Diese sind nun in Kraft getreten. Die neuen Aufschläge in Höhe von 25 Prozent gelten für alle in die USA eingeführten Pkw und leichten Nutzfahrzeuge. Abgaben für Autoteile werden nächsten Monat folgen. Während die USA die Aufschläge auf importierte Fahrzeuge ab sofort erheben, sollen die Zölle auf Autokomponenten mit etwas Zeitversatz am 3. Mai eingeführt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...