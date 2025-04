Berlin (ots) -Guter Schlaf ist im Urlaub ein Muss. Und auch der Tapetenwechsel und die andere Umgebung unterstützen meist das Loslassen und die Entspannung auf Reisen. Umso interessanter ist aber, dass eine aktuelle Umfrage* der weltweit führenden Reisesuchmaschine KAYAK (https://www.kayak.de) zeigt: Mehr als die Hälfte der Deutschen (56 Prozent) nutzt private Einschlafhilfen, um im Urlaub zur Ruhe zu kommen. Ganz vorne dabei: das eigene Kopfkissen - jeder Vierte (24 Prozent) bringt es mit in die Urlaubsunterkunft.Auch weitere kleine Rituale oder Produkte sind beliebt, um fernab der eigenen vier Wände gut zu schlafen: Zwölf Prozent setzen auf Ohrstöpsel oder Noise-Cancelling-Kopfhörer, jeweils neun Prozent auf Schlafmasken, Tees oder Melatonin. Und - ganz besonders niedlich - weitere neun Prozent machen auch als Erwachsene auf Reisen kein Auge zu, wenn Kuscheltier oder Kuscheldecke aus Kindheitstagen nicht dabei sind.Das Kissenmenü: Von Gästen geschätzt, selten angebotenEin Hotelservice, der gezielt auf den Schlafkomfort eingeht, ist das sogenannte Kissenmenü - eine Auswahl verschiedener Kissenarten, je nach persönlichen Vorlieben. Allerdings haben nur 23 Prozent der Befragten bereits ein Kissenmenü in einem Hotel erlebt.Dabei zeigt sich deutlich: Wer diesen Service kennt, der schätzt ihn sehr. 59 Prozent derjenigen, die bereits ein Kissenmenü angeboten bekommen haben, nennen es einen echten Game-Changer für besseren Schlaf. Das Potenzial ist also groß - doch das Angebot bleibt bislang die Ausnahme."Sleepcation" - Schlaf-Tourismus als neuer TrendDie Ergebnisse der Umfrage deuten darauf hin, dass viele Menschen auch im Urlaub auf gewohnte Routinen setzen. Wer das eigene Kopfkissen mitnimmt oder auf altbewährte Helfer zurückgreift, schafft sich ein Stück Vertrautheit - und das kann den Unterschied zwischen durchgeschlafener Nacht und Jetlag machen.Für einen garantiert erholsamen Urlaub bietet KAYAK einen neuen Schlaf-Tourismus-Filter (https://www.kayak.de/explore/BER-anywhere?list=sleepcation) in der Explore-Funktion an, mit dem nur Destinationen aus dem Top-Ranking (https://www.kayak.de/news/schlaftourismus/) der besten Reiseziele für erholsamen Schlaf angezeigt werden.Methodik*PureSpectrum hat eine Online-Umfrage unter 1.009 Deutschen durchgeführt, die in den vergangenen zwei Jahren sowohl innerhalb Deutschlands als auch international gereist sind. Die Erhebung fand zwischen dem 28. und 31. Januar 2025 statt.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHFlorian Stark / Jennifer MünsterSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -66 / -60E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/6005127