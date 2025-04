München (ots) -Zum heutigen Kinostart von "Ein Minecraft Film" bringt McDonald's Deutschland die Welt von Minecraft in die Realität - mit einem speziellen Minecraft Film-Menü, einzigartigen Sammelfiguren und digitalen In-Game-Erlebnissen.Ab heute verschwimmen die Grenzen zwischen virtueller und realer Welt. Denn heute startet nicht nur "Ein Minecraft Film" in den deutschen Kinos. McDonald's Deutschland bringt - im Rahmen der weltweiten Kooperation in 100 Ländern - ein Menü in seine Restaurants, das die Kreativität der Minecraft Community zelebriert und die virtuelle Welt des beliebten Spiels mit einem realen Geschmackserlebnis verbindet.Für Minecraft und McDonald's Fans in Deutschland ist das Minecraft Film-Menü vom 03. bis zum 29. April 2025 in der McDonald's App in allen teilnehmenden Restaurants erhältlich. Neben seinem verpixelten Design wartet das Menü u. a. mit einer von Minecraft inspirierten Nether Sauce, einer von sechs Sammelfiguren und exklusiven In-Game-Inhalten auf - solange der Vorrat reicht.Exklusive Sammelfiguren und In-Game-ErlebnisseDas Minecraft Film-Menü enthält eine von sechs Figuren zum Sammeln, die von beliebten Charakteren aus dem McDonaldland, den Produkten von McDonald's sowie Minecraft Schätzen inspiriert sind. Fans können mit einem Big Mac® Kristall, Birdie-Flügeln, einem Fry-Helm, einem Grimace-Ei, einem Soda-Trank oder einem Zombie-Hamburglar ihr Inventar auffüllen und ihre Mining-Sessions verbessern. Jedes Sammlerstück wird mit einer passenden Karte und einem Code auf der Rückseite geliefert, den Fans scannen können, um den exklusiven Skin im Minecraft Marketplace freizuschalten. *Ein spicy Minecraft Film-MenüDas Minecraft Film-Menü versorgt Minecraft Fans mit einem Cheeseburger, sechs Chicken McNuggets®, einer großen Pommes-Frites und einem Softdrink nach Wahl. Das kulinarische Herzstück des Menüs ist die limitierte, feurig-scharfe Nether Sauce, die perfekt zu den Chicken McNuggets® passt. Inspiriert vom geheimnisvollen Nether aus der Minecraft-Welt, vereint diese besondere Sauce eine kräftige Mischung aus zerstoßenem rotem Pfeffer und Cayennepfeffer, ausbalanciert durch würzigen Knoblauch und einen Hauch von Süße. So entsteht ein intensives Geschmackserlebnis, das die feurige Hitze des Nethers widerspiegelt.Für eine Abkühlung nach dem Ausflug in den Nether sorgen bis zum 21. Mai 2025 der McFlurry® Minecraft Film oder der Milchshake Minecraft Film. Der McFlurry® Minecraft Film verbindet cremiges Softeis mit Brownie Cubes und einer exklusiven Pistazien-Sauce. Beim Milchshake Minecraft Film trifft der cremige Milchshake mit Pistaziengeschmack auf noch mehr Pistaziensauce, getoppt von leckerer Schoko-Sauce.Für Familien und die jüngsten Minecraft Fans gibt es ein Minecraft Happy Meal®, das vom 03. April bis 07. Mai 2025 erhältlich ist. Jedes Happy Meal® enthält eines von 12 Blockhead- oder Block World-Spielzeugen wie Biene, Creeper oder Grasblock & Lama.Mitte April erwartet alle McDonald's und Minecraft Fans in einem Münchener McDonald's Restaurant eine einzigartige Minecraft Erlebniswelt.Link zum TVC: https://www.youtube.com/watch?v=FHzcr0Zz_xIMehr Informationen zum Minecraft Film-Menü bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/minecraft-film-menue.htmlÜber McDonald's DeutschlandMcDonald's ist Marktführer der deutschen System-Gastronomie und bereits seit 1971 fest hierzulande verwurzelt. Gemeinsam mit über 200 mittelständischen Franchise-Nehmer:innen beschäftigt das Unternehmen rund 67.000 Mitarbeiter:innen aus mehr als 160 Nationen, die in den knapp 1.400 Restaurants jeden Tag 1,8 Mio. Gäste aus der ganzen Welt willkommen heißen. McDonald's glaubt fest an den Wirtschaftsstandort Deutschland und bezieht 65 % der Lebensmittel, die für die Zubereitung der allseits beliebten Produkte genutzt werden, aus Deutschland.Über "Ein Minecraft Film"Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures präsentieren eine Produktion von Vertigo Entertainment/On The Roam/Mojang Studios Production: "Ein Minecraft Film" von Jared Hess. Den Vertrieb in China übernimmt Legendary East, im Rest der Welt Warner Bros. Pictures. Der Film wird ab dem 03. April 2025 exklusiv im Kino und in IMAX-Theatern zu sehen sein. Der Filmstart in Nordamerika ist für den 04. April 2025 vorgesehen.*Für eine begrenzte Zeit in teilnehmenden McDonald's Restaurants, solange der Vorrat reicht. ©2025 McDonald's ©2025 WBEI und Legendary. © Mojang AB. Es gelten die AGB. Siehe minecraft.net/mcdonalds. Minecraft (separat erhältlich) mit Minecraft Marketplace erforderlich. Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.de