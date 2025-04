Einen Kursverlust von über -7% sieht man bei Apple nur selten. Doch am Donnerstagmorgen taucht die Apple-Aktie massiv ab und stürzt im europäischen Handel auf ein neues 6-Monatstief. Wie stark werden sich die neuen US-Zölle auf den Big Tech-Konzern auswirken und wo könnte die Kursentwicklung hingehen? Was bedeuten die US-Zölle für Apple? Wie stark sich die von US-Präsident Trump erklärten Zölle für den Import von Waren in die Vereinigten Staaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...