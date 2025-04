Lootbox - Was steckt hinter dem Trend in Deutschland?

Bereits seit einiger Zeit steigt die Beliebtheit sogenannter Lootboxen in Deutschland rasant. Einer der Hauptgründe: Viele Käufer der Überraschungskisten teilen ihre Erfahrungen in den sozialen Medien und sorgen so für ein breiteres Verständnis der Angebote. Dabei steht in erster Linie der Nervenkitzel im Vordergrund, der beim Öffnen der unbekannten Inhalte entsteht.

Wir erklären in unserem Artikel genau, was hinter dem Konzept der Lootbox steht, wieso das Interesse an den verschiedenen Anbietern immer größer wird und ob es sich lohnt, auf den Hype aufzuspringen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die bekanntesten Anbieter und verraten, wo sich der Kauf von Lootboxen rentiert.

Lootbox kaufen - die besten Anbieter im Überblick

Das Prinzip der Lootbox - Das steckt dahinter

Die Frage "Was ist eine Lootbox" lässt sich prinzipiell schnell erklären: Stellen Sie sich eine Box - egal ob digital oder physisch - vor, deren Inhalt unbestimmt ist. Sie können diese Lootbox kaufen, öffnen und sich dann von dem Inhalt überraschen lassen. Im besten Fall erhalten Sie einen spannenden Gegenstand, der sogar wesentlich wertvoller ist als der Kaufpreis der Loot Box. Haben Sie diese Überraschungsbox online geöffnet, können Sie sich den gewonnenen Gegenstand einfach in die eigenen vier Wände zusenden lassen.

Grundsätzlich ist dieser Trend nicht neu, denn gerade in der Gaming-Welt gibt es entsprechende Lootboxen bereits seit einigen Jahrzehnten. Mittlerweile wurde das Konzept zwar auf eine breite Vielzahl an unterschiedlichen Themen erweitert, doch der Grund für den Hype bleibt derselbe: Das Öffnen von unbekannten Inhalten sorgt für Spannung und Spaß. Als Kinder lieben wir die klassischen Überraschungseier, während Erwachsene denselben Nervenkitzel eben über diese Lootcrates erhalten.

In der Gaming-Branche werden bereits seit vielen Jahren Videos und Live-Streams zum Öffnen der Lootboxen veröffentlicht. Seit einiger Zeit gibt es gerade in den sozialen Medien immer mehr Inhalte zu Lootboxen aus anderen Bereichen, was den Trend zusätzlich verstärkt.

Online bestellen leicht gemacht - Ablauf & Vorteile

Das Bestellen von Lootboxen ist bei den meisten Anbietern intuitiv gestaltet und Käufer können in der Regel selbst ohne technische Vorkenntnisse schnell die ersten Überraschungsboxen öffnen. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung als Beispiel anhand des Anbieters Jemlit erstellt, die genau aufzeigt, wie Sie die erste Lootbox kaufen können:

Neues Konto erstellen: Klicken Sie im ersten Schritt auf der Webseite auf den Button "Registrieren" und wählen Sie eine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort für Ihren neuen Account. Geld einzahlen: Um die erste Lootchest kaufen zu können, müssen Sie zunächst Geld auf das neue Konto überweisen. Sie können hierfür entweder eine Kreditkarte oder Apple Pay sowie Google Pay nutzen. Sogar Krypto-Zahlungen bietet Jemlit an. Wählen Sie den gewünschten Betrag und innerhalb weniger Sekunden wird das Geld gutgeschrieben.

Erste Lootbox auswählen: Nun können Sie die gewünschte Kategorie auswählen und sich für eine der zahlreichen Lootbox-Möglichkeiten entscheiden. Mit nur einem Klick können Sie dann die gewünschte Überraschungsbox erwerben. Loot Crate öffnen: Bei Online-Plattformen wie Jemlit können Sie die Box direkt im Browser öffnen und dann entscheiden, ob Sie den Gewinn direkt zugesendet bekommen wollen. Bei anderen Anbietern wird die geschlossene Box zu Ihnen nach Hause geschickt, sodass Sie diese physisch in den eigenen vier Wänden öffnen können.

Sobald Sie den Gegenstand in den eigenen Händen halten, können Sie ihn entweder selbst nutzen oder - mit etwas Glück sogar gewinnbringend - weiterverkaufen. Jemlit bietet sogar eine überraschende Ausnahme, denn Sie können nach dem Öffnen der Box den Inhalt direkt in Jemlit-Credits eintauschen, falls Sie den Gewinn nicht behalten möchten. Diese Credits wiederum können eingesetzt werden, um neue Lootboxen zu kaufen.

Dieses Lootboxen-Modell bietet gleich mehrere Vorteile: Sie können sich tatsächlich beim Öffnen der Lootbox überraschen lassen und einfach Spaß haben. Außerdem sind Sie nicht an Öffnungszeiten von den Geschäften vor Ort gebunden und haben häufig eine riesige Auswahl an Lootbox-Angeboten.

Erfahrungen & Hype-Faktor - Lohnt sich der Kauf?

Durch den starken Hype rund um die Überraschungsboxen gibt es auch immer mehr Anbieter, die Lootboxen verkaufen. Doch wie lassen sich die seriösen Plattformen von denen unterscheiden, die nicht immer halten, was sie versprechen oder gar betrügerische Absichten haben? Hierbei hilft es, sich auf die Erfahrungen und Bewertungen von Kunden zu verlassen, die bereits den jeweiligen Anbieter genutzt haben.

Gerade im Internet teilen immer mehr Kunden ihre Erfahrungen über die sozialen Medien: Über TikTok, Instagram oder YouTube ist ein eigener Trend rund um die Veröffentlichung entsprechender Lootbox-Unboxing-Videos entstanden. So können Sie direkt einsehen, welche Gewinne in den entsprechenden Lootboxen vorhanden sind, wie das System eines Anbieters funktioniert - und ob sich der Kauf lohnt.

Gleichzeitig lassen sich so der Spaß und der Nervenkitzel beim Öffnen der Lootboxen teilen. Sie profitieren also von der Spannung, ohne selbst Geld investieren zu müssen. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass nicht jede Lootbox einen hochwertigen Inhalt besitzt und die Unsicherheit sowie niedrigere Gewinne ein wichtiger Teil des großen Ganzen sind.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die "Provably Fair" Technologie, die von Plattformen wie Jemlit eingesetzt wird. Dieses System garantiert, dass die Inhalte der Lootboxen tatsächlich zufällig gewählt werden und dass außerdem der Nonce-Wert steigt. Letzterer garantiert, dass die Chancen auf hochwertigere Gewinne steigen. Sollten Sie also einige Boxen geöffnet haben, deren Inhalte von niedrigerem Wert gewesen sind, steigt die Chance auf einen hochklassigen Inhalt.

Lootbox Anbieter im Überblick

In den folgenden Abschnitten haben wir einen Blick auf gleich fünf große Lootbox-Plattformen geworfen. Dabei verraten wir, warum uns diese Anbieter überzeugen konnten, welche Fokussierung beziehungsweise Themengebiete sie bieten und wieso es sich lohnen könnte, Loot Crates über die jeweilige Plattform zu kaufen. Unsere Top 5 Anbieter sind:

Anbieter Spezialisierung Trustpilot Bewertung Jemlit Riesige Auswahl an Kategorien und Lootboxen 4,2 von 5 Sternen Kingsloot Fokus auf Gaming und Popkultur 4,3 von 5 Sternen Lootchest Popkultur-Lootboxen im Monatsabo 1,7 von 5 Sternen Lootie Viele Gaming- und Streetwear-Boxen im Angebot 4,3 von 5 Sternen Cratejoy Riesige Auswahl dank Marktplatz-Angeboten 2,6 von 5 Sternen

1. Jemlit - Viele verschiedene Lootbox-Varianten und Credit-Eintausch

Unserer Einschätzung nach ist Jemlit.com der beste Anbieter von Lootboxen: Die Auswahl an verschiedenen Themengebieten ist riesig, die "Provably Fair" Technologie überzeugt und auch die hohe Transparenz deutet auf eine seriöse Plattform hin. So können Sie nicht nur sofort feststellen, welche Gegenstände genau in einer Lootbox enthalten sind, sondern sich sogar die Gewinnchance der einzelnen Inhalte anzeigen lassen.

Ebenfalls praktisch: Neukunden erhalten kostenlose Lootchests, um ohne Einsatz des eigenen Vermögens das System kennenzulernen und sich mit dem Öffnen vertraut zu machen. Außerdem bietet Jemlit die Möglichkeit, gewonnene Gegenstände direkt in Credits einzutauschen, statt sich die Gewinne zusenden zu lassen. Diese Credits können genutzt werden, um weitere Lootboxen zu kaufen und direkt zu öffnen.

Erstellen Sie einen Jemlit-Account und erhalten Sie täglich kostenlose Lootboxen!

2. Kingsloot - Deutscher Anbieter mit Fokus auf Popkultur und Gaming

Die Auswahl an Lootboxen mag bei Kingsloot nicht so umfangreich wie bei anderen Anbietern sein, dafür ist das Preis-Leistungs-Verhältnis nach eigenen Angaben fast unschlagbar. Denn die verschiedenen Boxen sollen das 1,5- bis 2-fache an Wert im Vergleich zum Kaufpreis bieten. Hinzu kommt die Tatsache, dass alle 30 Tage eine thematisch neue Box veröffentlicht wird, die voll mit spannenden Inhalten ist.

Die Themen orientieren sich an der aktuellen Popkultur und beinhalten zum Beispiel Produkte aus dem Anime-Bereich, aus der Fallout-Videospielreihe oder sind voller exklusiver T-Shirts. Allerdings lässt sich nicht vorab einsehen, welche genauen Inhalte Sie erwarten. Stattdessen bleibt dies eine Überraschung, bis Sie die Lootbox in den eigenen vier Wänden öffnen.

3. Lootchest - Seltene Fanartikel zur Welt von Filmen und Serien im Monatsabo

Der deutsche Shop hat sich darauf spezialisiert, jeden Monat eine Lootbox zum Thema "Film, Serie und Spielen" an seine Nutzer zu versenden. Dabei wird garantiert, dass die Boxen einen Mindestwert von 40 Euro haben, während die Loot Box selbst für 30 Euro (oder weniger) verkauft wird. Denn es gibt ein Abomodell, und wer direkt für 12 Monate abonniert, bekommt signifikante Rabatte.

Die Inhalte selbst variieren allerdings stark: Sammelfiguren, Fashion-Gegenstände oder andere Goodies sind zwar immer enthalten, doch die gewählten Franchises und tatsächlichen Inhalte sind eben von Monat zu Monat unterschiedlich und lassen sich vorab nicht einsehen. So bleibt es tatsächlich eine Überraschungsbox für Film- und Serien-Fans.

4. Lootie - Lootbox-Plattform für Streetwear-, Fashion- und Technik-Fans

Die Auswahl an verschiedenen Lootboxen fällt bei Lootie riesig aus, obwohl merklich Accessoires und Fashion-Items wie Handtaschen, Sneakers oder Uhren im Vordergrund stehen. Einige Boxen beschäftigen sich jedoch auch mit anderen Themen, wobei vorwiegend Gaming und Technologie jeglicher Art beliebt sind.

Außerdem interessant ist, dass Kunden bereits vor dem Kauf die etwaigen Gewinne einsehen und sogar die Gewinnchancen überprüfen können. So lässt sich direkt feststellen, ob die potenziellen Inhalte einer Lootbox zu den eigenen Interessen passen und ob es sich überhaupt lohnt, die jeweilige Lootchest zu erwerben.

5. Cratejoy - Die Marktplatz-Plattform für Lootbox-Anbieter

Die Plattform Cratejoy unterscheidet sich von den anderen genannten Anbietern dadurch, dass sie einen Marktplatz für Lootbox-Verkäufer bietet und nicht selbst die verschiedenen Überraschungsboxen zusammenstellt. Dadurch gibt es eine riesige Auswahl an verschiedenen Kategorien und Inhalten. Fast alles, was Sie interessieren könnte, dürfte hier als Loot Crate zu finden sein.

Allerdings ist das auch der große Nachteil: Cratejoy selbst übernimmt keine Qualitätssicherung und einige Lootbox-Anbieter versenden obendrein nur innerhalb der USA. Entsprechende Vorsicht ist geboten und Sie sollten immer etwaige Bewertungen der Verkäufer überprüfen, um geringere Qualität oder Probleme mit den Inhalten zu vermeiden.

Alternative Lootbox-Anbieter im Überblick - Amazon, Apple & Co.

Die großen Online-Shops im Internet bieten häufig ebenfalls die Möglichkeit, Mystery Boxen oder Lootchests zu finden. Bei Amazon gibt es zum Beispiel ganz spezielle "Amazon Mystery Box" Angebote, die verschiedene Inhalte bieten und in der Regel auf Rücksendungen oder Restposten zurückgreifen. Diese sind zwar häufig besonders preiswert, jedoch gibt es auch keine Garantie, dass alles wie gewünscht funktioniert oder noch die Originalverpackung vorhanden ist.

Weitere Varianten, die mittlerweile beliebt sind, sind:

Gaming Lootbox: Einige Videospiele setzen bereits seit Jahrzehnten auf Lootboxen. Counter Strike, League of Legends, DotA 2 oder World of Warcraft sind nur die bekanntesten Beispiele. Hier können Sie digitale Überraschungsboxen kaufen, die dann digitale Gegenstände für Videospiele enthalten. Discord Lootbox: In verschiedenen Kanälen des Instant-Message-Anbieters Discord können Nutzer Lootboxen tauschen beziehungsweise sich gegenseitig eine Loot Box zusenden. Dabei basiert das System in der Regel auf einem gegenseitigen Vertrauen und wird offiziell nicht von Discord unterstützt. Apple Mystery Box: Einige Lootbox-Anbieter setzen auf spezielle Apple-Lootboxen. Hier gibt es eine Garantie, dass die Inhalte ausschließlich mit Apple zusammenhängen. Von iPhones und MacBooks über Bildschirme bis hin zu kleinen Schlüsselanhängern oder AirTags können die Gewinne jedoch stark variieren.

Worauf Sie achten sollten - Tipps und Entscheidungshilfen

Bevor Sie sich für den Kauf einer Lootbox entscheiden, gibt es einige Aspekte, die Sie unbedingt vorab überprüfen sollten. So können Sie verhindern, dass die Inhalte enttäuschend oder von minderer Qualität sind oder es gar zu einem Betrug kommt. Achten Sie also am besten auf diese Tipps:

Sicherheit und Seriosität: In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Bewertungen und Erfahrungen anderer Nutzer zu überprüfen, die vor etwaigen Problemen warnen. Werfen Sie auch einen Blick in das Impressum, um festzustellen, wo genau der Sitz des Anbieters ist. Sitzt dieser nämlich außerhalb der Europäischen Union, kann dies problematisch werden.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Bewertungen und Erfahrungen anderer Nutzer zu überprüfen, die vor etwaigen Problemen warnen. Werfen Sie auch einen Blick in das Impressum, um festzustellen, wo genau der Sitz des Anbieters ist. Sitzt dieser nämlich außerhalb der Europäischen Union, kann dies problematisch werden. Erwartungen: Nicht jede Lootbox wird den großen Gewinn bieten und eine Garantie dafür, dass der Inhalt den Wert des Kaufpreises übersteigt, gibt es ebenfalls nicht. Passen Sie Ihre Erwartungen entsprechend an und freuen Sie sich, wenn Sie dennoch Glück haben.

Nicht jede Lootbox wird den großen Gewinn bieten und eine Garantie dafür, dass der Inhalt den Wert des Kaufpreises übersteigt, gibt es ebenfalls nicht. Passen Sie Ihre Erwartungen entsprechend an und freuen Sie sich, wenn Sie dennoch Glück haben. Budgetplanung: Setzen Sie sich ein festes Budget, das Sie nicht überschreiten sollten. So verhindern Sie, dass Sie zu viel Geld innerhalb kürzester Zeit ausgeben.

Setzen Sie sich ein festes Budget, das Sie nicht überschreiten sollten. So verhindern Sie, dass Sie zu viel Geld innerhalb kürzester Zeit ausgeben. Preis-Leistungs-Verhältnis: Vergleichen Sie die unterschiedlichen Anbieter beziehungsweise die verschiedenen Lootboxen miteinander. Abhängig vom Kaufpreis und Inhalt können Sie schnell die Überraschungskisten finden, die Ihren Vorstellungen entsprechen.

Gerade Plattformen, die hochwertige Uhren, Handtaschen, Gaming-Inhalte oder elektronische Geräte als Gewinnchance auflisten, werden diese nach Ihrem Gewinn bei einem Drittanbieter kaufen und nicht selbst auf Lager haben. Umso wichtiger ist es, dass die Lootbox-Anbieter mit Shops zusammenarbeiten, die hochwertige Ware liefern und als etabliert gelten. Überprüfen Sie zudem, ob es ein Rückgaberecht oder eine Umtauschmöglichkeit für gewonnene Produkte gibt, die Sie nicht haben möchten.

Warum Jemlit? - Ihr Spezialist für Lootboxen in Deutschland

Unser klarer Testsieger für den Kauf von Lootboxen ist Jemlit, denn die Plattform überzeugt auf allen Ebenen. Gerade das breite Sortiment sorgt dafür, dass alle Kunden viele Boxen mit Inhalten finden, die zu den eigenen Interessen passen. Außerdem bietet jede Lootbox einen echten Gewinn und zeigt bereits vor dem Öffnen den echten Warenwert aller potenziellen Inhalte. Weitere Vorteile sind:

Hohe Transparenz: Gewinnchancen, Provably-Fair-System und eine Liste sämtlicher Box-Inhalte sorgen dafür, dass alle wichtigen Informationen jederzeit von den Nutzern überprüft werden können.

Gewinnchancen, Provably-Fair-System und eine Liste sämtlicher Box-Inhalte sorgen dafür, dass alle wichtigen Informationen jederzeit von den Nutzern überprüft werden können. Garantierte Originalprodukte: Gewinnen Sie zum Beispiel ein neues iPhone, wird dieses auch garantiert geliefert. Hierfür arbeitet Jemlit mit etablierten Online-Shops zusammen, die das Originalprodukt neu versenden.

Gewinnen Sie zum Beispiel ein neues iPhone, wird dieses auch garantiert geliefert. Hierfür arbeitet Jemlit mit etablierten Online-Shops zusammen, die das Originalprodukt neu versenden. Hohe Kundenzufriedenheit: Fast alle Kunden sind mit diesem Anbieter zufrieden. Die häufigste Kritik ist, dass der Versand manchmal etwas länger dauert, doch die Inhalte sowie die Gewinnchancen werden als fair und hochwertig bezeichnet.

Letztendlich überzeugt Jemlit durch eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche, faire Preise, hochwertige Gewinne und eine allgemein hochwertige Qualität.

Fazit - Lootboxen bieten spannende Überraschungen

Spannung, Spaß und Spiel - moderne Lootboxen überzeugen Nutzer in jedem Alter. Der Nervenkitzel, der beim Öffnen einer Loot Box entsteht, sorgt für einen Trend, der noch lange anhalten dürfte. Gerade in den sozialen Medien steigt der Hype immer weiter an.

Wichtig ist jedoch, dass Sie immer auf seriöse Plattform setzen und vorab überprüfen, welche Erfahrungen andere Nutzer mit dem jeweiligen Anbieter gemacht haben. Zudem ist es wichtig, die Lootbox auszuwählen, die zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen passt, um etwaige Enttäuschungen zu verhindern. Dann macht das Öffnen der Überraschungsboxen einfach nur Spaß.

Häufig gestellte Fragen (F.A.Q.s) zu Lootboxen

Was ist eine Lootbox?

Häufig auch als "Mystery Box" bezeichnet, bieten diese Produkte unbekannte Inhalte, die jedoch thematisch vorab zugeordnet werden können. So wissen Sie zwar ungefähr, was Sie erwartet, werden jedoch trotzdem von dem Inhalt überrascht, was Spaß und Nervenkitzel mit sich bringt.

Sind Lootboxen in Deutschland legal?

Lootboxen sind in Deutschland legal, solange sie an Kunden verkauft werden, die mindestens 18 Jahre alt sind. Achten Sie jedoch darauf, dass der Anbieter innerhalb der Europäischen Union sitzt, um etwaige rechtliche Probleme zu vermeiden.

Gibt es ein Rückgaberecht für Lootbox-Inhalte?

In der Regel nehmen Anbieter nur dann die Gegenstände zurück, wenn diese bei Ihnen bereits mit Fehlern ankommen. Plattformen wie Jemlit bieten allerdings ein Credit-System: Hier können Sie die gewonnenen Gegenstände gegen Credits eintauschen, die wiederum zum Kauf neuer Lootboxen genutzt werden können.

Welche Lootbox-Anbieter sind seriös?

Achten Sie bei der Auswahl einer Lootbox-Plattform darauf, dass diese möglichst transparent agiert und sämtliche Preise, Inhalte und Gewinnchancen einer Lootbox bereits vorab aufzeigt. So verhindern Sie, dass es nach dem Kauf zu einer Enttäuschung kommt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.