Ethereum L2s mit großem Hype: Ausbruch im Q2 voraus?

Ethereum hatte im ersten Quartal 2025 einen deutlichen Einbruch erlebt. Der Kurs fiel um etwa 44 Prozent, nachdem in den Vorjahren meist starke Gewinne zu Jahresbeginn zu sehen gewesen waren. Der Begriff "Midlife Crisis" machte die Runde, weil Ethereum im Vergleich zu anderen Top-Kryptowährungen weniger Dynamik zeigte. Vor allem die Erwartungshaltung an neue DeFi-Projekte und NFTs war Anfang des Jahres hoch gewesen, doch echte Kurssprünge blieben diesmal aus.

Die Marke von 2.000 US-Dollar erwies sich als Hürde, die Ethereum erneut nicht überwinden konnte. Manche Beobachter merkten an, dass Ethereum zeitweise auch von der Konkurrenz anderer Chains bedrängt wurde. Einige Investoren hielten deshalb eine stärkere Bewegung nach unten für wahrscheinlich. Kurze Aufwärtsimpulse im März brachen jedoch wieder ab. Die Liquidierung von Long-Positionen im Volumen von mehr als 165 Millionen US-Dollar hatte diesen Rücksetzer noch beschleunigt.

Uniswap, Lido & der L2-Schub

Trotz der trüben Stimmung scheint der Optimismus bei den Layer-2-Lösungen ungebrochen. Uniswap Labs veröffentlichte kürzlich ein Bild mit verschiedenen L2-Logos und markierte es als "one Ethereum". Lido Finance stimmte mit "In ETH vertrauen wir" ein. Die Entwickler wollen zeigen, dass schnellere und günstigere Transaktionen über L2s einen neuen Schwung für das gesamte Ethereum-Ökosystem bringen können.

Uniswap und Lido hatten schon in der Vergangenheit von einem wachsenden Interesse profitiert, wenn Ethereum selbst stagnierte. Nun rücken Optimism, Taiko, Mantle oder andere Scaling-Lösungen stärker in den Vordergrund, um Transaktionen auszulagern und das Mainnet zu entlasten. Der steigende Handelsumsatz bei Tokens wie LDO und UNI verdeutlicht die Hoffnung, dass Nutzer vermehrt auf Layer-2-Netzwerke wechseln.

JUST IN: Uniswap and Ledger partnered to enable crypto swaps on Uniswap DEX directly via Ledger Live.



The feature starts on Ethereum for web users, with mobile and other networks coming soon. pic.twitter.com/xm6MVB0dVP - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 14, 2025

2. Quartal für Ethereum

Der Ausblick auf das zweite Quartal bleibt offen. Einige Analysten rechnen nach wie vor damit, dass Ethereum nach einem weiteren kurzen Rücksetzer eine Erholungsbewegung in Richtung 4.000 US-Dollar einleiten könnte. Andere verweisen auf makroökonomische Faktoren, die für mehr Volatilität sorgen könnten. Bislang hatten stärkere Katalysatoren gefehlt, um dem Altcoin wieder über die kritische Schwelle von 2.000 US-Dollar zu verhelfen.

Auch außerhalb von Ethereum entstehen derzeit neue Lösungen, um Skalierungsengpässe zu beheben. Solaxy setzt auf eine Auslagerung der Rechenprozesse. Die finalen Bestätigungen werden aber wieder auf die Hauptkette von Solana geschrieben. So soll Solana weiterhin niedrige Gebühren und hohe Geschwindigkeit bieten, ohne bei größerem Traffic in die Knie zu gehen. Die PumpSwap-Plattform, die auf Solana startete, könnte besonders profitieren. Sie verbuchte bereits 2,5 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen in nur zehn Tagen. Mit Solaxy will man künftig noch mehr Nutzer anziehen, ohne dass Netzwerküberlastungen den Handel bremsen.

PumpSwap und neue Ansätze für DeFi

Das Zusammenspiel aus Solaxy und PumpSwap verspricht zusätzliche Anwendungsfälle. Gerade bei Meme-Token, die gerne für plötzliche Handelsaktivitäten sorgen, könnte die Layer-2-Brücke Stabilität schaffen. Bisher mussten manche Solana-Projekte Ausweichmöglichkeiten suchen, wenn das Hauptnetz überlastet war. Mit Solaxy gibt es nun eine direkte Skalierungsschicht, die abseits des Mainnets agiert und somit große Handelsvolumina besser abfedert.

Darüber hinaus will Solaxy auch im Gaming-Bereich und bei DeFi-Angeboten punkten. Das eigene Token SOLX ist aktuell als ERC-20-Version verfügbar. Ein eigener Bridge-Mechanismus soll später den reibungslosen Wechsel zwischen Ethereum und Solana ermöglichen. Investoren setzen darauf, dass SOLX mit steigendem Nutzwert Wertzuwächse erzielen kann. Beim aktuellen Presale-Preis von 0,001682 US-Dollar haben manche das Gefühl, an frühere Solana-Tage bei rund 0,50 US-Dollar erinnert zu werden. Der Glaube an einen möglichen Aufstieg treibt deshalb viele zum schnellen Einstieg.

Wer jetzt einsteigt, sichert sich womöglich einen Vorteil, bevor der Preis schon in wenigen Stunden in die nächste Phase wechselt. Ob eine solch frühe Beteiligung langfristig Früchte trägt, hängt von vielen Faktoren ab. Sollte der Aufschwung am Markt kommen könnte Solaxy jedenfalls stark davon profitieren.

