Bain Capital übernimmt Namirial Investition zur Erweiterung der internationalen Reichweite von Namirial, Verbesserung des Produktangebots und Durchführung von Fusionen und Übernahmen zur Konsolidierung der Führungsposition im Bereich Digital Transaction Management Software. Bain Capital, eine führende globale Private-Equity-Gesellschaft, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Namirial, einem führenden Anbieter von Digital Transaction Management Softwarelösungen, von der italienischen Private-Equity-Gesellschaft Ambienta unterzeichnet hat. London, 26. März 2025 - Bain Capital, eine führende globale Private-Equity-Gesellschaft, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Namirial, einem führenden Anbieter von Digital Transaction Management Softwarelösungen, von der italienischen Private-Equity-Gesellschaft Ambienta unterzeichnet hat. Namirial - mit Hauptsitz in Senigallia, Italien - ist bei seiner Kundschaft für seine umfassende Suite digitaler Lösungen bekannt und geschätzt, die E-Signatur-Workflows, digitale Identitäts- und Onboarding-Orchestrierung, digitale Vertrauensdienste und qualifizierte elektronische Archivierung für Unternehmen, KMUs und Fachleute umfasst. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht offengelegt. Das Unternehmen hat sein Produktangebot und seine Marktpräsenz durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen erfolgreich ausgebaut. Während Namirial in Italien eine starke Marktposition innehat, wächst seine internationale Präsenz in Europa stetig. Die neue Partnerschaft zielt darauf ab, regulatorische Entwicklungen und die steigende Nachfrage nach sicheren und konformen digitalen Transaktionen in einer zunehmend digitalisierten Welt zu nutzen. Enrico Giacomelli, Gründer von Namirial, sagte:

"Die Partnerschaft mit Ambienta war eine transformative Reise, und ihre Unterstützung hat uns geholfen, unser Wachstum zu beschleunigen, neue Märkte zu erschließen und unsere globale Präsenz zu stärken - und das alles, ohne unsere Kernwerte aus den Augen zu verlieren. Doch was diese Reise wirklich außergewöhnlich gemacht hat, ist das unglaubliche Team von Namirial: eine internationale Gruppe leidenschaftlicher, engagierter und talentierter Personen, die das Unmögliche jeden Tag möglich machen. Wir sind sehr gespannt auf die Zukunft und überzeugt, dass Bain Capital der ideale Partner ist, um uns in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und einen globalen Branchenführer zu schaffen. Während wir nun ein neues Kapitel aufschlagen, tun wir dies mit Dankbarkeit, Energie und großer Begeisterung - und wie ich immer gerne sage: TheBestIsYetToCome". Max Pellegrini, CEO von Namirial, ergänzte:

"Ambienta war ein unschätzbar wertvoller Partner bei der Förderung unseres Wachstums und unserer Innovationen. Nun freuen wir uns sehr, Bain Capital als strategischen Partner willkommen zu heißen, während wir in die nächste Phase unserer Entwicklung eintreten. Mit der Unterstützung und Expertise von Bain Capital sind wir bereit, unser Geschäft auf ein neues und aufregendes Niveau zu heben, Innovationen voranzutreiben und Branchenstandards zu setzen. Gemeinsam haben wir die besten Voraussetzungen, unser volles Potenzial auszuschöpfen und die Zukunft unserer Branche zu gestalten". Giovanni Camera, Partner bei Bain Capital, kommentierte:

"Diese Investition baut auf unseren erfolgreichen Technologie- und Italien-Franchises auf und bietet eine spannende Gelegenheit, Namirials Mission zu unterstützen: innovative und compliance-gesteuerte digitale Softwarelösungen bereitzustellen, die die Arbeitsweise von Unternehmen transformieren. Namirial zeichnet sich durch eine beeindruckende Erfolgsgeschichte kontinuierlichen Wachstums und unermüdlicher Innovation im Bereich Digital Transaction Management aus. Wir sind überzeugt, dass unsere Erfahrung im Skalieren technologiegetriebener Unternehmen uns in die Lage versetzt, Enrico, Max und das Managementteam dabei zu unterstützen, das Wachstum von Namirial weiter voranzutreiben und seine Marktpräsenz als globaler Marktführer auszubauen". Giancarlo Beraudo, Partner bei Ambienta, fügte hinzu:

"Namirials transformative Reise ist ein hervorragendes Beispiel für die Kraft eines wachstumsorientierten Geschäftsmodells, das durch Nachhaltigkeitstrends angetrieben wird. Sie zeigt, wie wir durch die Kombination unseres Fokus auf nachhaltige Unternehmen mit einer rigorosen Wertschöpfungsstrategie sowohl für Unternehmen als auch für Investoren und die Umwelt positive Ergebnisse erzielen. Wir sind stolz darauf, ein Teil von Namirials bemerkenswerter Entwicklung zum internationalen Marktführer im Bereich Digital Transaction Management gewesen zu sein und sind sicher, dass Enrico, Max und ihr Team auch in der nächsten Wachstumsphase herausragende Ergebnisse liefern werden". Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Bain Capital wurde von J.P. Morgan, Nomura, Klecha & Co, LABS Corporate Finance, Bain & Company, KPMG, EY Parthenon, Legance Avvocati Associati, Paul Weiss, Pirola Pennuto Zei & Associati und Ropes & Gray beraten. Über Namirial Namirial unterstützt Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation durch die Bereitstellung von Softwarelösungen für ein vertrauenswürdiges digitales Transaktionsmanagement. Die digitalen Vertrauensprodukte von Namirial umfassen Lösungen für die Kunden-Onboarding-Prozesse, Vertragsautomatisierung, Orchestrierung von E-Signatur-Workflows, digitale Identifikation, zertifizierte Kommunikation, qualifizierte Langzeitarchivierung und elektronische Rechnungsstellung. Das 2000 in Italien gegründete Unternehmen ist heute in über 85 Ländern tätig und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende. Gemeinsam mit einem internationalen Netzwerk von über 1.000 strategischen Partnern bedient Namirial Tausende von Kundinnen und Kunden weltweit und verarbeitet täglich mehrere Millionen Transaktionen. Namirial ist als qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter gemäß der EU-Verordnung 910/2014 eIDAS akkreditiert und aktiv an der Weiterentwicklung des EU-Rahmens für digitale Identitäten sowie an neuen Vertrauensdiensten gemäß der EU-Verordnung 2024/1183 beteiligt. Weitere Informationen finden Sie unter www.namirial.com oder auf LinkedIn. Über Bain Capital Bain Capital wurde 1984 gegründet und ist eine der weltweit führenden Private-Equity-Gesellschaften. Sie setzen sich dafür ein, nachhaltige Werte für unsere Investoren, Teams, Unternehmen und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu schaffen. Als privates Partnerschaftsunternehmen arbeiten sie mit Überzeugung und einer Kultur der Zusammenarbeit - Vorteile, die es ihnen ermöglichen, innovative Anlagestrategien zu entwickeln, Chancen zu nutzen und außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Die globale Plattform investiert in fünf Kernbereiche: Private Equity, Growth & Venture, Capital Solutions, Credit & Capital Markets und Real Assets. In diesen Bereichen bringen sie tiefgehende Branchenexpertise und breit gefächerte Kompetenzen ein. Sie verfügen über 24 Büros auf vier Kontinenten, mehr als 1.850 Mitarbeitende und verwalten rund 185 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. Weitere Informationen finden Sie unter www.baincapital.com oder auf LinkedIn und X (Twitter) unter @BainCapital. Pressekontakt Namirial

Jörg Lenz, Head of MarCom Namirial

j.lenz@namirial.com

Manjù Rizzi, Communication Coordinator

m.rizzi@namirial.com Bain Capital

Jason Lobo Head of Communications & Public Affairs

jlobo@baincapital.com

Camarco

baincapital@camarco.com







