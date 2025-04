3 neue Modelle zur 2U-Produktlinie hinzugefügt, zusätzliche Sicherheitsfunktionen im Software-Versionsupdate

ExaGrid die branchenweit einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung mit Aufbewahrungszeitsperre, die eine nicht netzwerkfähige Schicht (die eine abgestufte Luftblase schafft), verzögerte Löschungen und Unveränderlichkeit für die Ransomware-Wiederherstellung umfasst, kündigte heute drei neue Modelle an: die EX20, EX81 und EX135 für seine Reihe von Tiered-Backup-Storage-Appliances sowie die Veröffentlichung der ExaGrid-Softwareversion 7. 2.0.

ExaGrid Tiered Backup Storage Appliance-Modelle

Die Reihe der 2U-Geräte von ExaGrid umfasst nun acht Modelle: die Modelle EX189, EX135, EX84, EX81, EX54, EX36, EX20 und EX10. Jedes Gerät verfügt über einen Prozessor, Speicher, Netzwerk und Speicherraum, sodass das Backup-Fenster bei wachsendem Datenvolumen eine feste Länge beibehält und teure und störende Komplett-Upgrades vermieden werden. Bis zu 32 Geräte können in einem einzigen Scale-out-System gemischt und aufeinander abgestimmt werden. Jedes Gerät kann in einem einzigen System verwendet werden, unabhängig von Alter oder Größe, wodurch geplante Produktveralterung vermieden wird.

Die größte ExaGrid-Systemkonfiguration, die aus 32 der EX189-Geräte in einem einzigen Scale-out-System besteht, kann bis zu 6 PB an vollständigen Backups mit 12 PB an Rohkapazität aufnehmen und ist damit das größte Einzelsystem der Branche, das Datendeduplizierung umfasst.

Zusätzlich zu den neuen Gerätemodellen wurde die Produktlinie auch mit neuen Optionen für die Datenverschlüsselung im Ruhezustand (SEC) aktualisiert. Die größeren Appliance-Modelle von ExaGrid, darunter EX54,* EX81, EX84, EX135 und EX189, bieten eine Software-Upgrade-fähige SEC-Option zur Bereitstellung von Data Encryption at Rest. SEC-Hardwaremodelle, die Data Encryption at Rest bereitstellen, sind auch für die gesamte Reihe von Appliance-Modellen von ExaGrid verfügbar.

*Die SEC-Funktion, die per Software-Upgrade um die Datenverschlüsselung im Ruhezustand erweitert werden kann, ist für ausgewählte EX54-Modelle der Version 2025 verfügbar, nicht jedoch für frühere Versionen der EX54-Modelle

Updates der Version 7.2.0

Die ExaGrid-Softwareversion 7.2.0 enthält Funktionen, die die umfassenden Sicherheitsfunktionen von ExaGrid verbessern und die erweiterte Integration mit branchenführenden Sicherungsanwendungen verbessern.

Die Updates umfassen:

Externes Schlüsselmanagement (EKM) für verschlüsselte Daten im Ruhezustand Es verwendet das KMIP 1.4-Protokoll (einige Beispiele für Schlüsselmanagementanwendungen von Drittanbietern sind: Thales, Fortanix, Entrust usw.)

Unterstützung für NetBackup Flex Media Server Appliances mit dem OST-Plug-in

Unterstützung des Veeam S3 Governance-Modus

Dedizierte verwaltete Netzwerke Bessere Kontrolle darüber, wer Zugriff auf die ExaGrid-Managementbenutzeroberfläche hat Verwaltung des Datenverkehrs auf einer dedizierten Netzwerkkarte aus Sicherheitsgründen Erhöhte Sicherheit durch Abschirmung der Netzwerkkarten (mit einer Firewall) vor externer Sichtbarkeit und Zugriff außerhalb der ExaGrid-Appliance



Mit jedem Software-Update hat ExaGrid zusätzliche Sicherheitsebenen zu seinem Tiered Backup Storage hinzugefügt, der bereits ein nicht netzwerkfähiges Repository (Tiered Air Gap) mit verzögerten Löschungen und unveränderlichen Datenobjekten verwendet, in dem Backup-Daten für eine längerfristige Aufbewahrung gespeichert werden, auf die Bedrohungsakteure nicht zugreifen und die nicht durch böswillige Angriffe verändert werden können.

"ExaGrid hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Herausforderungen im Bereich der Backup-Speicherung zu lösen, und arbeitet kontinuierlich an der Innovation und Aktualisierung unserer Tiered-Backup-Speicherlösung, indem wir Funktionen hinzufügen, die auf der umfassenden Sicherheit und Ransomware-Wiederherstellung unseres Produkts aufbauen. Unsere neuen Appliance-Modelle bieten Unternehmen, die die Effizienz des Rack-Speichers verbessern und die Strom- und Kühlungskosten senken möchten, mehr Optionen. Gleichzeitig bieten sie die beste Backup- und Wiederherstellungsleistung und eine Lösung, die gut unterstützt und einfach zu verwalten ist", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250401738844/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com