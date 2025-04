Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. US-Präsident Donald Trump schlägt mit dem Zollhammer zu und auf die Börsen drauf, die Anleger flüchten weltweit raus aus Risikopapieren und rein in Gold und vermeintlich sichere Staatsanleihen. Sie schalten in den "Risk-Off-Modus". Wer gehofft hatte, dass am Ende doch nicht alles so schlimm kommen wird, der hat sich abermals im unberechenbaren Republikaner getäuscht. Auf einer Tafel präsentierte er die sogenannten reziproken Zölle gegen ...

