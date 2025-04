NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Schwere Lkw seien nicht in den für den Automobilsektor geltenden Zollsatz von 25 Prozent einbezogen, sodass die jeweiligen Länderzölle gelten, schrieb Analyst Harry Martin am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Die Zölle dürften vor allem die Nachfrage nach neuen Lkw schmälern, da mit der jüngsten Ankündigung die Frachtnachfrage sinke, was niedrigere Frachtraten bedeute./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 06:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 06:37 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DTR0CK8