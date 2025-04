SmartStream gibt bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Finastra, einem weiteren globalen Anbieter von Finanzdienstleistungssoftwareanwendungen, eingegangen ist, um die Workflows im Sicherheitenmanagement auf die Bereiche Treasury und Kapitalmärkte auszudehnen, mit besonderem Schwerpunkt auf den Regionen MEA und APAC. Diese Zusammenarbeit bietet Finanzinstituten einen robusten und kostengünstigen Weg, um mit der umfassenden Sicherheitenmanagementlösung von SmartStream Workflows und Vorschriften zu bewältigen, wobei die zusätzliche Beschleunigung in weniger als vier Wochen einsatzbereit sein soll.

Die bewährte TLM-Sicherheitenmanagementlösung von SmartStream wurde nach einer umfassenden Bewertung ihrer Funktionalität, Benutzeroberfläche, Bereitstellungsoptionen und nahtlosen Integrationsmöglichkeiten mit den Lösungen von Finastra ausgewählt. Im Rahmen der Partnerschaft wird die Lösung von SmartStream auf die Treasury-Management-Lösungen Kondor und Opics von Finastra ausgeweitet, um einen verbesserten und vollständigen Workflow für das Sicherheitenmanagement zu bieten. Diese leistungsstarke Kombination trägt dazu bei, Bankinvestitionen zukunftssicher zu machen und die zunehmenden regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit dem anhaltenden Wachstum von OTC-Derivaten zu bewältigen. Darüber hinaus wird der Zugriff auf die Lösungssuite von SmartStream das Angebot durch die Unterstützung der Datengenauigkeit und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern.

Lauren French, Leiterin der Geschäftseinheit Partner, Treasury und Capital Markets bei Finastra, erklärt: "Wir freuen uns, mit SmartStream zusammenzuarbeiten, um eine branchenführende Lösung für das Sicherheitenmanagement anzubieten. Gemeinsam wollen wir eine hochgradig automatisierte und regulierte Lösung bereitstellen, die unseren Kunden in jeder Hinsicht Vertrauen in ihre Sicherheitenmanagementprogramme gibt von der Automatisierung und Optimierung des Workflows für Margin Calls bis hin zu Berichten, Audits und Abstimmungen in allen Geschäftsbereichen."

Roland Brandli, Leiter der Abteilung Partner und Allianzen bei SmartStream, erklärt: "Durch die Partnerschaft mit Finastra kommen zwei etablierte Branchenführer zusammen, um eine leistungsstarke und gut durchdachte Lösung anzubieten. Ein entscheidender Vorteil sind unsere flexiblen Bereitstellungsoptionen, einschließlich lokaler und cloudbasierter Lösungen, die es Kunden ermöglichen, das Modell zu wählen, das ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht. Dies gewährleistet eine höhere Sicherheit, eine verbesserte Leistung und maßgeschneiderte benutzerdefinierte Code-Funktionen, um firmenspezifische Anforderungen zu erfüllen."

Die Lösung wird sich nahtlos in die Infrastruktur von Finastra integrieren lassen und einen hohen Automatisierungsgrad sowie eine hohe STP-Rate für den Sicherheitenfluss zwischen den Gegenparteien bieten. Dank der modernen Architektur und des modularen Ansatzes können Kunden die Lösung an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen, um die Einhaltung sich ändernder regulatorischer Anforderungen zu unterstützen und die zunehmende Margin-Call-Aktivität effektiv zu verwalten.

