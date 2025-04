Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://latam.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=row_row_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ifxexpo_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25), eine Multi-Asset-Handelsplattform, ist stolz darauf, ein Elite-Sponsor der iFX Expo LATAM 2025 zu sein, die am 9. und 10. April in Mexiko-Stadt stattfindet. Als eine der am meisten erwarteten Finanzmessen in der Region wird die Veranstaltung Branchenführer, Fintech-Innovatoren, Broker und Händler zusammenbringen, um die neuesten Trends zu erkunden, die die Zukunft des Tradings prägen.Im Rahmen der Vorberichterstattung hat sich Vantage kürzlich zu einem exklusiven LinkedIn-Interview mit der iFX Expo LATAM getroffen, bei dem das Unternehmen Einblicke in seine Mission, Innovationen und Erwartungen an die Veranstaltung gab.Die iFX Expo LATAM dient als erstklassige Networking-Drehscheibe für Fachleute aus den Branchen Forex, Fintech, Blockchain und digitale Vermögenswerte. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern exklusive Einblicke, Podiumsdiskussionen mit Experten und den direkten Kontakt zu hochrangigen Brokern, Liquiditätsanbietern und Technologieunternehmen.Als langjähriger Befürworter von Bildung, Innovation und Transparenz im Trading sieht Vantage die iFX Expo LATAM als eine Gelegenheit, sich mit der wachsenden Gemeinschaft von Branchenfachleuten in der Region auszutauschen.Als Elite-Sponsor wird sich die Teilnahme von Vantage auf die Teilnahme an Bildungsdiskussionen, die Erkundung von Networking-Möglichkeiten und die Gewinnung von Brancheneinblicken konzentrieren. Vantage-Vertreter werden in Keynote-Sitzungen und Podiumsdiskussionen vertreten sein und wertvolle Perspektiven zu Markttrends, Branchenentwicklungen und der Zukunft der Technologie im Handel vermitteln.Alejandro Zelniker, Strategist für verbundene Unternehmen und Partner bei Vantage Markets, teilte seine Gedanken zu der Veranstaltung mit:"Die iFX Expo ist eine wichtige Veranstaltung für Fachleute in der CFD-Handelsbranche. Sie bringt Experten, Broker und Technologieanbieter zusammen, um Kontakte zu knüpfen und Wissen auszutauschen. Ich freue mich darauf, Fachleute aus der Branche zu treffen und mit ihnen über globale Markttrends und technologische Innovationen zu diskutieren. Obwohl das Trading zu 100 % ein digitales Geschäft ist, bin ich der Meinung, dass persönliche Interaktionen den Wert beruflicher Beziehungen erhöhen können. Zudem bietet sich eine großartige Chance, die technologischen Innovationen von Vantage zu präsentieren."Vantage begrüßt die Fachleute der Branche, die an der iFX Expo LATAM 2025 teilnehmen, um ihren Stand zu besuchen und die neuesten Entwicklungen in der Trading-Technologie zu entdecken. Mit einem starken Fokus auf Technologie, Transparenz und Unterstützung beim Trading steht Vantage weiterhin in Kontakt mit Branchenexperten auf globalen Veranstaltungen, um Einblicke in Trading-Technologie und -Trends zu teilen.Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Veranstaltung finden Sie unter iFX Expo LATAM 2025 (https://latam2025.ifxexpo.com/en).Informationen zu VantageVantage Markets (https://latam.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=row_row_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ifxexpo_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @ vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. 