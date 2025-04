Schon wieder wurden die Kryptowährungen wie Ethereum, XRP, Solana, Cardano und Co in Sippenhaft genommen. Denn der Zoll-Crash wirft auch die Kryptos zurück. Doch übersehen Anleger dabei aktuell einen fast perfekten Einstiegszeitpunkt? Gerade hatten sich die Kryptowährungen rund um den Bitcoin leicht erholt, da gibt es wieder eins auf den Deckel. Dieses Mal sind es die Zoll-Meldungen aus den USA, die den Markt unter Druck setzen. Doch was haben Kryptowährungen ...

