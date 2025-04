Die wichtigste Benchmark für hervorragende Leistungen im FinTech-Bereich würdigt transformative Innovation; die Gewinner werden bei der Money20/20 USA im Oktober 2025 verkündet

www.money2020.com, die weltweit führende Fintech-Messe und der Ort, an dem mit Geld Geschäfte gemacht werden, kündigte heute die Lancierung von The Money Awards an, einem globalen Premium-Awards-Programm, das transformative Innovation im Bereich der Finanztechnologie würdigt. Mit The Money Awards werden Unternehmen und Führungskräfte geehrt, die die Zukunft des Geldes mitgestalten. Gleichzeitig wird eine neue globale Benchmark für hervorragende Leistungen im FinTech-Bereich gesetzt.

The Money Awards unterliegen einem strengen, leistungsabhängigen Bewertungsprozess durch eine Jury, die sich aus verschiedenen Branchenführern aus der ganzen Welt zusammensetzt. Sie würdigen Unternehmen, die Branchen neu definieren, die Grenzen der Technologie verschieben und neue Standards für Produktqualität und Innovation setzen.

"The Money Awards sind mehr als ein bloßes Awards-Programm. Sie sind eine Plattform, die diejenigen präsentiert, die an der Spitze der FinTech-Revolution stehen, und werden die ultimative Benchmark für Innovation und Einfluss im Bereich der Finanzdienstleistungen sein", sagte Scarlett Sieber, Chief Strategy and Growth Officer bei Money20/20. "Einen Money-Award zu gewinnen leistet einen wichtigen Beitrag zu Wachstum, Investition und weltweiter Validierung."

Das Programm umfasst fünf Awards: Startup, Bankwesen, Zahlungen, Partnerschaften und strategische Allianz sowie den Diamond Award. Jeder Award wird von einem distinguierten Juryvorsitzenden geleitet, darunter Joanne Hannaford, CIO und CPO Corporate Bank von Deutsche Bank (Bankwesen), Lynn Martin, President der NYSE Group (Diamond), Anthony Thomas, MD, FinTech bei Delivery Hero (Partnerschaften und strategische Allianz), Howard R. Fields, Chief Ethics Compliance Officer bei Mastercard (Zahlungen) und Chetan Puttagunta, General Partner bei Benchmark (Startup).

"Ich freue mich sehr, bei den ersten Money20/20-Awards Juryvorsitzende zu sein und die Unternehmen auszuzeichnen, die die Zukunft der Finanzdienstleistungen gestalten", sagte Lynn Martin, Präsidentin der New Yorker Börse. "Als Ort der Börsennotierung, an dem große Ideen umgesetzt werden, freut sich die NYSE, die nächste Generation der Visionäre zu feiern, welche die Branche neu definieren und das Tempo der globalen Innovation bestimmen."

The Money Awards werden von einem unabhängigen Gremium weltweit anerkannter Branchenführer vergeben, die über umfangreiche Fachkenntnisse und Erfahrung in den Bereichen Finanztechnologie, Bankwesen, Zahlungen und Technologie verfügen. Die Juroren werden die Einreichungen im Rahmen eines transparenten und unparteilichen Prozesses bewerten, der Online-Prüfungen und anschließende persönliche Beratungen bei der Money20/20 USA im Oktober 2025 umfasst.

"Als Juryvorsitzende bei The Money Awards fühle ich mich geehrt, die renommiertesten weltweiten Leistungen im FinTech-Bereich auszuzeichnen", sagte Joanne Hannaford, CIO und CPO Corporate Bank, Deutsche Bank. "Ein weltweiter Fin-Tech-Award würdigt nicht nur herausragende Leistungen in unserer Branche. Er legt auch die Messlatte für Exzellenz höher, fördert Innovation und inspiriert die nächste Generation der führenden FinTech-Köpfe. Ich freue mich darauf, die wegweisenden Unternehmen und Führungskräfte zu feiern, die die Zukunft der Finanztechnologie neu definieren."

"Ich fühle mich geehrt und freue mich, für den renommierten Money20/20 Payments Award als Juryvorsitzender ausgewählt worden zu sein", sagte Howard R. Fields, Chief Ethics Compliance Officer, Mastercard. "Dieser Award repräsentiert die Spitze der Innovation in der Zahlungsindustrie. Er würdigt bahnbrechende Ideen, welche die Zukunft der Finanztechnologie gestalten. Ich freue mich darauf, die klügsten Köpfe der Branche zu treffen und die transformativen Fortschritte zu feiern, die die nächste Ära der Zahlungen definieren werden."

Die Awards gipfeln in der Bekanntgabe der Gewinner der ersten Money Awards-Trophäe bei der Money20/20 USA. Weitere Feierlichkeiten sind für Money20/20 Europa und Asien geplant, um eine globale Würdigung der Sieger sicherzustellen. Die Gewinner erhalten eine individuelle Trophäe und werden das ganze Jahr über auf den Plattformen von Money20/20 präsentiert. Dazu gehören exklusive Vortragsgelegenheiten, Medienpräsenz, Investorentransparenz und Networking bei Money20/20-Veranstaltungen weltweit.

"Ich freue mich, Juryvorsitzender für Startups bei den diesjährigen Money20/20 Awards zu sein", sagte Chetan Puttagunta. "Money20/20 ist schon lange eine wichtige globale Plattform zur Würdigung von Innovationen im FinTech-Bereich und Voranbringen der Branche. Ich konzentriere mich als Investor auf Startups in der Anfangsphase und daher begeistert mich vor allem der Startup-Award nicht nur, um einzelne Unternehmen und Unternehmer hervorzuheben, sondern auch um weitere Kooperationsmöglichkeiten im Ökosystem zu schaffen und die nächste Generation der Finanztechnologie zu fördern."

Anthony Thomas, MD, FinTech bei Delivery Hero, sagte: "Ich freue mich, als Juryvorsitzender für Partnerschaften und strategische Allianz Teil der Money20/20 Awards zu sein. Der FinTech-Bereich braucht Kooperationen, und ich freue mich darauf, die Unternehmen und Führungskräfte auszuzeichnen, die einflussreiche Partnerschaften schließen und die Zukunft der Finanzdienstleistungen mitgestalten."

Bewerbungen könne jetzt an die Jury gerichtet werden. Weitere Informationen zu Kategorien, Beurteilungskriterien und Teilnahme finden Sie unter www.money2020.com/awards.

